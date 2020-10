The Telegraph: – Liverpool og Manchester United bak forslag om drastiske endringer i engelsk fotball

Liverpool og Manchester United står i spissen for et detaljert forslag som vil føre til enorme endringer i engelsk fotball.

Det er den anerkjente engelske avisen The Telegraph som søndag opplyser om et nytt forslag, som har fått navnet «Project Big Picture», og som vil føre til de største endringene i engelsk fotball på flere tiår.

I dokumentet med forslaget som The Telegraph har fått tilgang til, kommer det frem at Premier League, verdens mest lukrative liga, vil kutte antall lag fra 20 til 18. Kun to lag vil rykke direkte ned fra øverste divisjon, ifølge forslaget.

BAK FORSLAGET: Liverpool-eier John W. Henry (t.h).

Det vil fortsatt være to opprykksplasser fra Championship, men tredje-, fjerde- og femte-plassen skal inn i en playoff-turnering med laget som ender på 16. plass i Premier League.

I forslaget foreslås det også å droppe Ligcupen og Community Shield. Det har blitt diskutert om ligacupen kan få kunne fortsette, men da uten klubbene i Premier League som deltar i Europacupene.

De ni klubbene som har spilt i Premier League lengst – inkludert de såkalte topp seks-klubbene – vil få mer å si med tanke på terminlisten, og dermed stå fritt til å spille flere kamper i den utvidete Champions League-turneringen som trolig vil få oppstart i 2024/2025-sesongen.

Det skal fortsatt være 24 lag i Championship, League One og League Two – slik at det blir 90 lag totalt i det engelske ligasystemet fremfor 92, som det er i dag.

Dokumentet med forslaget er forfattet av Liverpool amerikanske eiere Fenway Sports Group med støtte fra Manchester United. Det kommer frem at forslaget om endringene også får grønt lys av topp seks-klubbene Manchester City, Arsenal, Chelsea og Tottenham Hotspur.

Planen er støttet av EFL-formann Rick Parry, som har hatt samtaler med Liverpools majoritetseiere John W Henry, samt aksjeeier og direktør Mike Gordon. Parry har også snakket med Glazer-familien, som eier Manchester United.

Premier League skriver i en pressemelding at de ønsker alle diskusjoner om endringer velkommen, men samtidig at de er skuffet over forslaget om endringer støttes av Rick Parry.

– Både Premier League og FA støtter diskusjoner om fremtiden til spillet, inkludert konkurransestrukturen, terminlisten og om den finansielle delen, spesielt i lys av effektene av covid-19-pandemien, heter det i pressemeldingen.

– Premier Leagues synspunkt med tanke på de rekke forslagene om endringer som er blitt publisert i dag er at det kan skade spillet, og vi er skuffet over å se at Rick Parry, formann i EFL, har støttet dette offentlig, skriver de videre.

– Noe må endres

Rick Parry bekrefter overfor The Daily Telegraph at han har støtte fra mange av sine 72 medlemmer om å gå videre med planen.

– Hva kan vi gjøre? Fortsette akkurat som nå, og tillate at de mindre klubbene forsvinner? Eller skal vi gjøre noe med det? Vi kan ikke gjøre noe med det om ingenting endres. Synes til våre klubber er at om topp seks-klubbene får noen fordeler, og også de 72 andre, så er vi klare for det, sier han i intervjuet.

– Det kommer definitivt til å bli utforendrende, og det er en enorm endring, så det kommer ikke til å skje uten smerte. Men tror jeg genuint at dette vil bli til det bedre for hele ligasystemet? Absolutt. Og om topp seks-klubbene får noen fordeler, hvorfor skal de ikke få det? De ville ikke vært enige i det hvis ikke, poengterer han.

Samtalene om de enorme endringene startet allerede tilbake i 2017, men har skutt fart den siste tiden på grunn av utbruddet av koronaviruset. I «Project Big Picture», eller «Prosjekt det store bildet på norsk», vil Premier League-klubbene gi Football League en redningspakke på 250 millioner pund for å hjelpe dem ut av den økonomiske krisen forårsaket av koronaviruset. Det skal dekke tapte utgifter for 2019/20 og 2020/21.

Det kommer også frem i forslaget at de ønsker en senere seriestart i august for å legge til rette for flere treningskamper om sommeren, inkludert det å legge til rette for egne sommerturneringer.

Her er noen av de viktigste endringene i forslaget:

250 mill. pund til klubbene i EFL for kompensasjon for tapte inntekter på kampdagen, hentet fra fremtidige TV-inntekter og finansiert ved et lån tatt ut fra Premier League.

Spesialstatus for de ni lagene med lengst fartstid i Premier League - og kun seks stemmer fra disse er påkrevd ved store endringer av spillet, inkludert regler, kontrakter, ansettelse av formann, og veto mot oppkjøpsplaner av rivaliserende klubber.

Premier League kuttet fra 20 til 18 klubber.

100 millioner pund utbetales som engangssum til FA på grunn av tapene som en følge av koronaviruset, non-league-kampene, kvinneligaen og grasrotfotballen.

Avvikling av Ligacupen og Community Shield.

24 klubber i Championship, League One og League Two, en redusering av samlede antall klubber fra 92 til 90.

To lag rykker automatisk ned fra Premier League hver sesong, og to lag rykker opp fra Championship. Laget som ender på 16. plass i Premier League vil spille playoff mot laget som ender på tredje, fjerde og femteplass i Championship.

Financial fair play (FFP)-regler i henhold til UEFAs regelverk innføres.

Makspris på bortebilletter på 20 pund, økt fokus på sikkerhet for bortefansen.

Store endringer på reglene for utlån av spillere, som vil tillate klubbene å ha 15 spillere på utlån innenlands samtidig, og opp til fire på utlån til samme klubb i England.