Se Norge - Romania på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra klokken 17.50

Norge gikk på et smertelig 1-2-tap mot Serbia på Ullevaal forrige torsdag. Dermed ble drømmen om et EM-sluttspill for første gang på 21 år sørgelig knust for Norges fotballandslag.

Nå er Norge fast bestemt på å slå tilbake i Nations League-kampen mot Romania.

Lars Lagerbäck gjør flere endringer på laget etter nederlaget mot Serbia.

I forsvaret sender Lagerbäck Stefan Strandberg inn for Tore Reginiussen. Birger Meling erstatter Haitam Aleesami på backen, mens Moi Elyounoussi tar plassen til Stefan Johansen, og Mathias Normann erstatter Markus Henriksen.

– Det er naturlig at disse byttene kommer, slår TV 2-ekspert Jesper Mathisen fast overfor TV 2.

Og utdyper:

– Venstresiden vår fungerte ikke mot Serbia, og med Meling og Moi inn får vi en venstreside jeg mener er langt bedre enn den Norge stilte med på torsdag. Normann var den beste utespilleren etter at han ble byttet inn til pause, og han har virkelig spilt seg inn på dette laget nå, mener han.

Eksperten hadde imidlertid håpet på enda flere endringer.

– Jeg hadde håpet at Rosted skulle få sjansen i midtforsvaret i kveld, men Lagerbäck og Perry velger nok en gang Strandberg foran Østigård og Rosted, poengterer han.

På topp gir Lagerbäck fornyet tillit til Alexander Sørloth som Erling Braut Haalands spissmakker.

Slik starter Norge mot Romania:

(4-4-2): Rune Almenning Jarstein - Omar Elabdellaoui, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling - Martin Ødegaard, Mathias Normann, Sander Berge, Mohamed Elyounoussi - Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland

Romania (4-3-3): Ciprian Tătăruşanu - Cristian Manea, Andrei Burca, Alin Tosca, Nicusor Bancu - Alexandru Cicâldău, Aleandru Cretu, Razvan Marin - Gabriel Iancu, George Pușcaș, Ianis Hagi

Se Norge - Romania på TV 2 og TV 2 Sumo søndag klokken 18.00