På grunn av usikkerhet rundt gårsdagens avstemming i Skal vi danse har TV 2 søndag bestemt at Nate og Helene får en ny sjanse i konkurransen.

Sent i går kveld fikk TV 2 mange reaksjoner fra publikum via sosiale medier om at det var problemer med å få stemt under den avgjørende danseduellen mellom Nate Kahungu og Michael Andreassen.

– Det skal aldri være usikkerhet rundt avstemninger på TV 2. Derfor har vi i dag bestemt at Nate og Helene får en ny sjanse kommende lørdag, forteller pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

– Veldig skuffet

Til TV 2 sier Nate Kahungu at han ikke trodde på det, da han fikk beskjeden tidligere søndag.

– De to første sekundene tenkte jeg «hvilken forferdelig prank er dette?»

Den tidligere Love Island-deltakeren legger ikke skjul på at han var svært skuffet da resultatet var klart lørdag kveld.

Se intervju med Kahungu øverst i saken!

– Jeg var veldig skuffet. Men jeg var mest skuffet over det jeg leverte overfor partneren min, sier Kahungu.

Nå er han og partneren Helene Spilling i gang med forberedelsene til neste sending. At han egentlig røk ut, gir reality-stjernen ekstra motivasjon.

– Som om jeg ikke har hatt nok å bevise fra før, så har jeg i hvert fall det nå for å vise at jeg fortjener den sjansen. Jeg er ikke her for å ligge på latsiden, sier Kahungu.

Sprengt kapasitet

Årsaken til problemet er også klart. De rekordmange stemmene som kom inn under danseduellen gjorde at kapasiteten i systemet ble sprengt.

– Det er første gang vi opplever dette rundt en «Skal vi danse»-sending, og vi vil nå sørge for at kapasiteten rundt TV2.no-avstemningen oppskaleres betydelig før neste sending. Samtidig har vi nå spurt Nate om han ønsker å fortsette i «Skal vi danse», og vi er veldig glade for at han og hans dansepartner Helene Spilling er klare neste lørdag, sier Jan-Petter Dahl i TV 2.

Dermed vil det være to par som ryker ut i neste sending av det populære danseprogrammet.

Sjokkexit

At det var nettopp Nate og Helene som måtte forlate konkurransen lørdag kveld overrasket mange. Paret har vært en av forhåndsfavorittene til å vinne, og har også vært blant de som har fått høyest poengscore opptil flere ganger i løpet av sesongen.

Nate selv innrømmet også at han ble overrasket over å ryke ut allerede nå.

– Ja, jeg ble litt overrasket. Er det lov å si? Jeg har jo fått gode tilbakemeldinger. Men jeg er ingen proffdanser, og hvis tv-seerne mener at jeg ikke har fortjent det er det helt greit, sa Nate til tv2.no.