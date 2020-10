Politiker slikket på rekkverk for å bli smittet: – Massehysteri

SLIKKET PÅ RULLETRAPP: Den svenske lokalpolitikeren Urban Persson slikket på rekkverket til en rulletrapp for å bli smittet av korona. Foto: NTB / Storfors kommun

I vår skapte den svenske lokalpolitikeren Urban Persson overskrifter da han reiste fra Storfors til Stockholm for å bli smittet med korona.

Han skal blant annet ha slikket på et rulletrapprekkverk, men ifølge Persson selv ble han ikke smittet. Det skriver Aftonbladet.

– Praktisk talt borte

Nå vekker politikeren oppsikt igjen med et nytt debattinnlegg om koronasituasjonen i Sverige. Mens eksperter sier at smitten igjen øker, har Persson en helt annen oppfatning.

– I dag har jeg for en gangs skyld positive nyheter. Koronaen i Sverige er praktisk talt borte. Svenskene er nærmest flokkimmune. Det blir ingen bølge nummer to, det er et massehysteri. Kanskje dør noen hundre innen noen år. Men så kan covid-19 fortsette som en variant av influensa, skriver han i innlegget som først ble publisert i Filipstads Tidning.

Til Aftonbladet omtaler Persson seg selv om en ekspert.

– Det er ikke så lett for ekspertene heller å uttale seg. De er ganske forsiktige. Kunnskap har mindre betydning, og det er hva som er politisk korrekt som fremføres, sier lokalpolitikeren til avisen.

– Jeg har rett

Urban Persson sitter i kommunestyret i Storfors for det lokale politiet Storforsdemokraterne.

Da han kom tilbake til Storfors etter sitt mislykkede smitteforsøk i Stockholm, ble han nektet å delta på ett møte i kommunene, til tross for at han hadde vært i karantene.

Persson mener svenskene har blitt ført bak lyset.

– Jeg har muligheten til å si ting som andre ikke tør å tenke selv i sin villeste fantasti. Alternativet er å bare gi opp, det er ikke gøy. Jeg har rett, og det har jeg alltid trodd, sier han.

Ifølge Worldometers er over 98.000 personer smittet i Sverige. 5894 mennesker har mistet livet.