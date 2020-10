Filip Ingebrigtsen i egen klasse i terreng-NM

27-åringen hadde full kontroll og løp jevnt og raskt gjennom de ti kilometerne. Han vant på 29 minutter og 23 sekunder etter å ha løpt nesten hele distansen i ensom majestet.

– Det er gøy å vinne. Jeg hadde unnet Henrik Ingebrigtsen å forsvare tittelen fra i fjor. Men han ser mye bedre ut enn på veldig lenge. Jeg håper han får en god vinter, så ser det bra ut for hans del, sa Filip Ingebrigtsen til TV 2, og la til:

– Jeg er godt fornøyd. Jeg var litt usikker før start. Kroppen har ikke fungert så bra de siste månedene. Når jeg springer så bra som jeg gjorde nå, så er det en bra start for neste år. Jeg skulle gjerne hatt litt tøffere konkurranse, men da måtte jeg nok gitt på litt mer enn nå. Terrengløp er gøy, sa han.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var imponert over Filips prestasjon.

– Filip var ute etter å få svar, og for å se om pusten holder og han får tilgang til oksygen. Nå fikk han et bedre svar som er umulig å få bedre. Han løper så fort her at det sannsynligvis ikke er mange i Europa som hadde fulgt ham i dag. Det var et ekstremt godt løp. Så lenge han får luft, så er det ingen som holder følge med Filip. Nå kan vi senke skuldrene og gjøre det vi skal gjøre på trening fremover, sa Gjert Ingebrigtsen til TV2.

Sølvet gikk til Magnus Tuv Myhre, som parkerte de nærmeste utfordrerne på siste runde og kom i mål 1.04 bak Ingebrigtsen.

Jonatan Vedvik tok NM-bronsen i spurtduell med Weldu Gebretsadik. Tønsberg-løperen var 11 sekunder tregere enn Myhre.

Henrik Ingebrigtsen hadde ikke samme form som sin yngre bror, og det viste han også ved å legge seg litt bak i feltet da Filip tidlig tok teten. Den eldste av løperbrødrene Ingebrigtsen har vært skadeplaget og ble nummer sju i Skien.

– Filip får låne NM-tittelen til neste år. Jeg tenker ikke så mye på det. NM-mester er noe vi er på kort sikt, for det kommer alltid nye. Men det er fint at det er litt «fight». Jeg skulle gjerne ønske jeg var i bedre form, men presterte mer eller mindre så bra som jeg kunne. Jeg er motivert til å reise tilbake til Sandnes for å komme tilbake i form, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

Karoline Bjerkeli Grøvdal var enda mer suveren enn Filip Ingebrigtsen på kvinnenes sekskilometer. Hun skaffet seg et forsprang på 27 sekunder allerede på første runde (2 km), og hun slo til slutt sølvvinner og Tjalve-kollega Maria Sagnes Wågan med 1.18 minutt.

Bronsen gikk til Silje Fjørtoft fra Ullensaker/Kisa, som ble slått med ytterligere 28 sekunder.

(©NTB/TV 2)