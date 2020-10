Dette sa Nate minuttene før sjokkbeskjeden: – Jeg er ikke ferdig med konkurransen

GOD KVELD NORGE (TV 2): God kveld Norge snakket med Nate Kahungu minutter før han fikk beskjeden om at han er med i Skal vi danse igjen. Da var han ikke klar for å forlate dansegulvet.

TV-profil Nathan «Nate» Kahungu (24) ville gjerne fortsette eventyret i Skal vi danse etter sin exit i konkurransen. Ettersom det oppstod stemmeproblemer under danse-duellen får han komme tilbake igjen sammen med dansepartner Helene Spilling.

Det bekrefter pressesjef Jan Petter Dahl til TV 2:

– Det skal aldri være usikkerhet rundt avstemninger på TV 2. Derfor har vi i dag bestemt at Nate og Helene får en ny sjanse kommende lørdag, forteller pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

SPRETTEN: Nate Kahungu viser energi på dansegulvet. Her sammen med dansepartner Helene Spilling. Foto: Espen Solli / Tv 2

God kveld Norge snakket med Nate rett før sjokkbeskjeden kom, da følte 24-åringen at han var i en ventesone.

– Det er litt rart, for de andre som har røket ut av konkurransen måtte bare innse det. Mens jeg er kanskje ute, forklarte Nate da.

– Jeg følte et stikk i magen i går, og er ikke ferdig med konkurransen. Dette var alt for tidlig, legger han til.

Ville tilbake igjen

Han er usikker på hva han selv tenker om problematikken som oppstod under danse-duellen i går.

– Jeg vet egentlig ikke. Man tenker jo at det ikke er mulig, og at det er et proft opplegg. Likevel kan det skje ting med teknologien selv om den er perfekt, sier han.

Da han dro hjem tenkte han likevel at utfallet i går var riktig, men han nølte aldri om at han gjerne ville tilbake igjen.

Dersom det viste seg at det hadde skjedd stemmeproblemer hadde han blitt utrolig glad for å få muligheten til å bli med igjen. Nå er han tatt med i konkurransen igjen.

Samhold og låtslipp

Da God kveld Norge snakket med han før sjokkbeskjeden kom hadde han allerede planlagt å bruke tiden videre til å fokusere på musikken sin etter dansingen.

FANTASTISK TID: Nate Kahungu setter stor pris på tiden sin i Skal vi danse. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Jeg slapp en singel i går. Så det var både en «happy-dag» og en «ned-dag», fortalte han tidligere i dag.

Nate har virkelig satt pris på samholdet som er blant deltakerne i årets Skal vi danse.

– I år er det bra cast med flere personligheter som går godt overens med hverandre, forteller han.

Kahungu forklarer at noen er høylytte, noen kjærlige mens andre tuller mye. Han mener deltakerne passer godt sammen til tross for forskjeller, og synes det er gøy å henge med de andre.

– Selv under den tiden vi er i nå uten nærkontakt, så har jeg kommet nærmere menneskene, legger 24-åringen til.