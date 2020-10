Hevder Woodward er klar til å gi Solskjær sparken

Manchester United har fått en katastrofestart på sesongen. Laget tapte 1-3 mot Crystal Palace på Old Trafford i sesongåpningen, før de tok en heldig 3-2-seier mot Brighton i neste serierunde.

Forrige helg tapte imidlertid Ole Gunnar Solskjærs menn hele 1-6 mot José Mourinhos Tottenham. Det har satt fart i spekulasjonene om at Solskjærs trenerfremtid på Old Trafford er fare.

FAKSMILIE: The Daily Mirror søndag.

Søndag skriver The Mirror at Manchester Uniteds mektige direktør Ed Woodward ikke vil nøle med å gi klubblegenden Solskjær sparken dersom resultatene raskt ikke forbedrer seg. Avisen hevder at de har fått opplysningene fra det de omtaler som «sentrale klubbkilder».

– Har erstatteren klar

United-sjefen er klar over at fansen trolig vil reagere kraftig om han sparker klubbens helt fra Champions League-finalen mot Bayern München i 1999, men vil legge all sentimalitet til side for å sikre en opptur i de sportslige resultatene.

Ifølge både The Mirror og The Daily Mail skal den for tiden arbeidsledige manageren Mauricio Pochettino fremdeles være ønsket av Manchester United.

– Sentrale personer i klubbens ledelse er fullstendig klar over at Pochettino fremdeles ikke har tatt en ny trenerjobb, og at han er villig til å hoppe på jobben i Manchester Uniteds om klubben ikke makter å snu den svake sesongstarten, hevder The Mirror.

Den argentinske manageren har vært uten jobb siden han fikk sparken i Tottenham og erstattet av José Mourinho for snart elleve måneder siden. Kilder nær Pochettino ble forrige måned sitert på at han først vil returnere som trener «når en klubb kommer på banen som er det riktige prosjektet og som vil tillate ham å utnytte sin erfaring og evner på den store scenen fullt ut».

– Vet ikke om Solskjær har styrets støtte

ESPN-journalist Mark Ogden, som har dekket Manchester United i 20 år, sa til TV 2 etter 1-6-tapet mot Tottenham at Solskjærs posisjon som United-manager er i fare.

– Han er i fare. Kanskje ikke i landslagspausen, men når man taper 1-6 hjemme, uansett om man er ti mann, så er ikke det bra for en United-manager. Ole er presset, men han overlever foreløpig, slo han fast.

ESPN-journalisten sa videre at en av hovedårsakene til at Solskjær er presset er at det finnes ledige alternativer, deriblant tidligere Tottenham-trener Mauricio Pochettino.

– Jeg vet ikke om Solskjær har styrets støtte. De ser at han har gjort en god jobb med tanke på å få unge spillere frem, men jeg er ikke overbevist om at de er fornøyd med lagets utvikling, mente Ogden, og la til:

– Får Solskjær kampen etter dette, så må han vinne den. Presset kommer til å øke. Så lenge Pochettino er tilgjengelig, vil presset øke og øke og øke.

Han fikk støtte av Independents anerkjente fotballskribent, Miguel Delaney.

– Tross alt fokuset på overganger, bør Manchester Uniteds viktigste signering være en ny manager. Den manageren bør, symbolsk nok, være manageren som Mourinho erstattet i Tottenham, skrev Independents Miguel Delaney i en kommentar forrige uke.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt tror imidlertid ikke at Ole Gunnar Solskjær lever like farlig som United-sjef som engelske medier hevder.

– Ut denne sesongen må han i alle fall få. Men det er klart, ligger de på nedre halvdel som nå når det nærmer seg jul, da er han ferdig, slo han fast.