En Butler som vil velte kongen

Hans vei til NBA-stjernehimmelen har vært lengre enn mange andres. Først med sin fjerde klubb i sin niende sesong har Jimmy Butler nådd NBA-finalen. Texaneren skal gi alt for at Miami Heat vinner de to kampene de trenger for å sikre klubbens første tittel siden "King James" forlot Forida for seks år siden.

Klarer seg selv

Da Butler var 13 år gammel, ble han kastet ut av sitt barndomshjem i Tomball, Texas.

Jimmy fikk beskjed av sin enslige mor: - Jeg liker ikke hvordan du ser ut. Du må vekk!

Butler ble boende hos forskjellige venner noen uker av gangen, inntil kameraten Jordan Leslies mor Michelle forbarmet seg over omstreiferen og lot ham bo hos Leslie-familie permanent. Butler er fortsatt forundret og takknemlig for at han ble behandlet som familiens syvende barn.

– Hun er en meget kjærlig kvinne. Hun gjorde slike ting. Det er helt utrolig.

Ingen ungdomsstjerne

Butler var ingen barnestjerne i basket, men trente hardt, forbedret seg gradvis og ruver nå 201 cm over bakken. Han fikk basket-stipend til Marquette-universitetet i Michigan og bidro til at laget havnet i NCAA-sluttspillet.

Butler kom med i NBA-draften i 2011 og ble valgt av Chicago Bulls med som nummer 30.

Størst framgang

Butler opplevde ikke øyeblikkelig suksess i Michael Jordans tidligere klubb. Det han har mest til felles med legenden Jordan, er viljen til å gi alt i hver eneste trening hver eneste dag. Og det ga uttelling.

Etter 2014/15-sesong ble Butler hedret med prisen for NBA-spilleren med størst framgang det året.

3. januar 2016 slo Butler også en av Jordans klubbrekorder: Hans 40 poeng i andre halvdel av Bulls 115-113-seier over Toronto Raptors er mer enn selveste MJ noensinne scoret i en omgang.

Hyppige klubbskifter

I 2017 forlot Butler Bulls og dro til Minnesota Timberwolves. Men ønsket seg snart bort. I november 2018 gikk turen videre til Philadelphia 76ers, der han kom på lag med stjerneduoen Joël Embiid og Ben Simmons. Sixers var nær ved å slå ut de Toronto Raptors, som vant sluttspillet, i semifinalen i fjor, men tapte den jevne serien etter sju kamper.

Butler i aksjon. Foto: Sam Greenwood

Oppholdet i Phildelphia ble kortvarig, og foran inneværende sesong ble Butler hentet av Miami Heat.

Amerikansk presse har spekulert i at Butler ville vekk fra så vel Timberwolves som Sixers på grunn av misnøye med treningskulturen begge stedene. Butler har avvist at han kom på kant med Embiid og Simmons.

– Jeg har ikke noe problem med noen av de gutta, sier han i et intervju med Sports Illustrated.

– Jeg snakker fortsatt med begge. Håper de begge beholder helsa, tjener haugevis av penger og vinner mange titler.

Heat-kulturen

Men miljøet i Miami passer åpenbart Butler som hånd i hanske. Den tidligere topp-treneren Pat Riley er sportsdirektør i Heat, og har sammen med hovedtrener Erik Spoelstra bygget laget opp igjen etter at James forsvant i 2014.

Heat-kulturen er basert på knallhardt arbeid og oppofrende laginnsats.

Butler er den viktigste av flere gode brikker som har falt på plass i 2020: Med prikkskytinga til unggutta Tyler Herro og Duncan Robinson, og innhoppene til veteranen Andre Iguodala som viktige supplement til store, sterke Bam Adebayo og det kloke baskethodet til veteranen Goran Dragic.

Og Butler føler ikke noe behov for å bli definert som alfa-hunden som skal bestemme hva som skjer på laget:

- Jeg liker ikke det uttrykket «klubbens ansikt». Jeg ønsker bare å være en del av noe. Jeg mener vi har et virkelig godt lag.

Ubeleilige skader

Heat endte bare på 5. plass i NBA East i grunnserien, og var på papiret underdogs både i kvartfinaleserien mot topplaget Milwaukee Bucks og i semifinalen mot Boston Celtics. Men vant de seriene 4-1 og 4-2 i kamper.

Men i første av inntil sju finalekamper mot favorittene Los Angeles Lakers ble både Adebayo og Dragic skadet, og det så ut som finaleserien ville bli lett match for et Lakers-lag anført av superstjernene LeBron James og Anthony Davis.

Butler i særklasse

Lakers vant også de to første finalekampene komfortabelt (116-98 og 124-114).

Men kamp tre kalles nå «The Jimmy Butler Game». 31-åringen, som får mye av det defensive ansvaret på King James, slo til offensivt med en triple double: 40 poeng, 11 returer og 13 assists. Heat vant oppgjøret 115-104 og reduserte til 1-2 i kamper.

Lakers tok kamp 4 102-96, og trenger én seier til for å ta sin første NBA-tittel på ti år.

Heat avverget den første matchballen med 111-108-triumf i kamp 5. Butler igjen kampens dominerende spiller. Ny triple double: 35 poeng, 12 returer, 11 assists.

Adebayo er tilbake, men den viktige playmakeren Dragic er fortsatt på skadelista. Kan Heat vinne igjen i kveld, og så avgjøre finaleserien i kamp 7 på tirsdag? Butler har troen:

- Det blir sikkert enda vanskeligere i kamp seks, sa Butler i sin postmatch-intervju på ABC.

- Men vi er her for å vinne pokalen. Vi skal stå oppreist. Vi frykter ingen.