– Ikke lenger smittefarlig

I en uttalelse om presidentens helse lørdag skriver Det hvite hus' lege, Sean Conley, at presidenten nå oppfyller CDCs krav for å avslutte sin isolasjon.

Legen viser til en loronatest tatt lørdag morgen, ni dager etter at Trump ble bekreftet smittet.

– Denne morgenens test viser, etter dagens anerkjente standarder, at han ikke lengre er smittefarlig for andre, skriver Conley i uttalsen.

– Nå på dag 10 etter at symptomene viste seg, har han vært feberfri i vel over 24 timer og alle andre symptomer har bedret seg. Utvalget av avanserte diagnostiske tester viser at det ikke lengre er bevis på et aktivt reproduserende virus, fortsetter han.

Lørdag holdt Trump et møte om lov og orden for 2000 fremmøtte ved Det hvite hus.

Trump talte fra en balkong til flere hundre fremmøtte. Dette er hans første offentlige opptreden siden han ble utskrevet fra sykehus mandag.

– Jeg føler meg veldig bra, sier Trump.

Presidenten hadde ikke på seg munnbind og det hvite hus har nektet å svare på om presidenten fortsatt er smittsom med korona.

Flere hundre tilhengere sto tett i tett foran balkongen for å høre presidenten snakke.