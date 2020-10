Bombedrama i Gøteborg

Politiet er på stedet med store styrker etter en kraftig eksplosjon i Gøteborg. I jakten på gjerningsmenn kolliderte to politibiler.

Aftonbladet skriver at det skjedde en kraftig eksplosjon på Länsmannstorget like etter klokken 23.30 lørdag.

Like etter oppdaget politiet et mistenkelig emne ved inngangen til et bolighus om lag 300 meter bortenfor.

– Den nasjonale bombegruppen er på vei til begge stedene. Vi har sperret av og forsøke å få folk bort fra stedet, sier Johan Ljung i politiet til avisen.

Politiet søker nå etter mistenkte gjerningsmenn i området, blant annet med helikopter. Under jakten kolliderte to politibiler. Bilene fikk store skader, og fire politifolk er kjørt til sykehuset, tre av disse med ambulanse.

– Skadene er ikke livstruende, men det skal dreie som flere brudd, sier Ljung.

Politiet opplyser til TT at jakten på gjerningspersonene førte fram, og at fire personer er pågrepet i forbindelse med eksplosjonen.

Ifølge Expressen er det ikke meldt om skadde etter eksplosjonen. Ingen er evakuert.