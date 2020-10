TV 2 undersøker mulig stemmetrøbbel

Lørdag kveld melder flere seere at det ikke var mulig å stemme på TV 2s nettsider under kveldens «Skal vi danse»-sending.

– Vi tar dette på største alvor og skal sammen med vår underleverandør undersøke hva som har skjedd og hvor omfattende problemet eventuelt har vært, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

Mange ble overrasket over at det var dommerfavoritten Nathan «Nate» Kahungu (24) som røk ut i kveldens program. Nå sier flere seere at de prøvde å stemme på Nate og dansepartneren Helene Spilling, men at det ikke gikk.

Startet undersøkelser

På sosiale medier renner det inn med kommentarer fra folk som fikk trøbbel med å stemme. Flere skriver at stemmene skal ha blitt registrert feil eller ikke gått gjennom.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått en del tilbakemeldinger på at folk skal ha hatt trøbbel med å stemme, sier Dahl.

TV 2 undersøker nå hva som kan ha skjedd og om dette kan ha påvirket resultatet.

Dahl sier de vil gå ut med mer informasjonen så fort de vet hva som har skjedd.

– Hva gjør dere hvis dette kan ha påvirket resultatet?

– Det må vi vurdere når vi vet hva som har skjedd, sier Dahl.

Sjokk-duell

Flere ble overrasket over at det var Nate og Michael Andreassen som havnet i danseduell etter kveldens opptredener. Forrige lørdag var Michael helt på toppen av dommernes resultatliste, mens Nate også har vært dommernes favoritt flere ganger denne høsten.

Nate innrømmer også av han ble litt overrasket over at han røyk ut av konkurransen. Dommerne var samstemte om at det var Nate som fortjente å gå seirende ut av danseduellen.

– Ja, jeg ble litt overrasket. Er det lov å si? Jeg har jo fått gode tilbakemeldinger. Men jeg er ingen proffdanser, og hvis tv-seerne mener at jeg ikke har fortjent det er det helt greit, sier Nate til tv2.no.

Han understreker at han ikke mener at han fortjener plassen noe mer enn de andre dansekjendisene.

Saken oppdateres.