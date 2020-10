Danske eksperter lanserer Glimt-sjefen som Solbakken-erstatter

Kjetil Knutsen (52) har de siste sesongene gjort Bodø/Glimt til Norges beste fotballag.

OBOS-ligaen var det høyeste nivået bergenseren hadde trent et lag før han tok over Glimt. Nå ønsker danske fotballeksperter at Knutsen skal ta over Skandinavias største fotballklubb.

Fotballekspert i dansk TV 2, Jonas Hebo Rasmussen og tidligere sjefsredaktør i Bold.dk, Jesper Helmin, lanserer 52-åringen som mannen til å gjenreise FCK.

Sistnevnte har Knutsen øverst på sin liste. TV 2 har forsøkt å få tak i Kjetil Knutsen uten å lyktes. Men han sier følgende til Bodø Nu, som omtalte saken først:

– Jeg har ingen kommentar til andre klubber. Jeg er ansatt i Glimt, sier Kjetil Knutsen til nettstedet Bodø Nu.

En annen Norge-venn som nevnes hyppig er David Nielsen (43). Dansken med en fortid i Brann og Strømsgodset, har hatt stor suksess som trener i danske AGF Aarhus.

STOR SUKSESS: Etter å ha dratt tilbake til Danmark har David Nielsen gjort stor suksess med Lyngby og AGF Aarhus. Foto: Anders Kjærbye / BILDBYRÅN

Det danske sportsmagasinet Tipsbladet lanserer også Knutsen som en mann FCK burde ta en prat med.

«Kjetil Knutsen har enorm suksess i Bodø/Glimt og er på vei mot en suveren tittel. FCK har de siste 20 årene primært hatt utenlandske trenere, men dersom de vil ha Knutsen må de nok vente til etter nyttår. Det er svært tvilsomt at han vil forlate dem før Bodø/Glimt har tatt serietittelen.»

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Knutsen kunne gjort en god jobb for FC København. Han forstår at Glimts suksesstrener kobles til den danske gigantklubben.

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror lag og klubbledere ser hva som skjer i Norge, og at Glimt denne sesongen har vært helt overlegne lag som Rosenborg og Molde, og lurt på hva som skjer. Kjetil Knutsen har egentlig stått frem som den store forklaringen på Glimts suksess, og selv om han ikke skal ha æren alene, er det han som fremstår som mesterhjernen bak Glimts resultater, sier han.

– Har Knutsen erfaring nok til å lede en klubb som FCK?

TV 2-EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Det er jo det store spørsmålet. En ting er å lede Glimt, men FCK er Nordens største klubb. Samtidig har Knutsen en filosofi som danskene elsker, og i Norge har Glimt sjarmert med underholdende og flotte angrep. Det er noe jeg tror danskene setter pris på. Jeg tror Knutsen setter pris på at han blir nevnt som mulig FCK-trener. Men det er et stykke fra at han blir nevnt til han faktisk blir ansatt som FCK-trener, poengterer han.

– Er FC København den eneste klubben du tror kan lokke Knutsen vekk fra Glimt nå?

– Alt dette handler om timing. Jeg tror også RBK kunne fristet Knutsen til Trondheim, og Brann Knutsen til Bergen om timingen var riktig. Men akkurat nå har Kjetil Knutsen et eventyr på gang med Glimt, og er nok innstilt på å fullføre sesongen og sikre gullet, og kanskje lede dem til Champions League eller Europaligaen neste sesong. Så det skal nok litt til. Men om FCK ringer, så tror jeg nok han vil prate med dem og høre hva de vil, svarer eksperten.