Romania-treneren skjemmes etter Norge-kampen: – En ydmykelse

Norge-Romania 4-0

Norge lekte seg mot Romania søndag, og gav seg ikke før det stod 4-0 på måltavlen på Ullevaal.

Dermed tok det norske laget seg forbi sin motstander i Nations League-gruppen, mens et rumensk lag som stod med fire poeng etter sine to første kamper fikk en skikkelig nestestyver - kun tre dager etter at de røk også i EM-playoff mot Island.

Etter kampslutt var det en nådeløs trener som fullstendig radbrekket sitt lags innsats på Ullevaal.

– Akkurat nå tenker jeg bare på hvor mange mål Østerrike kommer til å score mot oss på onsdag. Vi var en skam i kveld, sa Mirel Radoi.

– Jeg skammer meg

Allerede før kampstart overrasket Romania-sjefen da han på lørdagens pressekonferanse overfor TV 2 var klar på at han trodde begge lag ville score. Norges offensive spillere var av en såpass stor styrke at han ikke regnet med at hans lag ville holde nullen, og det viste seg at han skulle få rett i akkurat den delen av sin spådom.

Det rumenske nettstedet Fanatik omtaler 0-4-tapet som en fiasko, og legger ikke skjul på at treneren omtaler sitt lag med svært negative uttalelser.

– Jeg skammer meg. Det er mye å snakke om, men jeg vil begrense meg til noen få ting. Når du spiller på denne måten, kan du ikke ha store forventninger. Det er en ting som er merkelig, og som jeg ikke kan forstå. Norge spilte 120 minutter og gjorde tre endringer (Norge gjorde egentlig fire, journ.anm.), mens vi spilte 90 minutter og gjorde sju endringer, men vi hadde ingen friske bein. Jeg så ingen reaksjon, ingen holdning. Vi tar det fulle ansvaret. Vi snakker ikke om et drastisk resultat, men om en ydmykelse, sa han.

Radoi byttet over halve laget etter 1-2-tapet i EM-playoffen mot Island torsdag, men fikk altså ingen reaksjon. En del av hans unge lag (Romanias startellever hadde en snittalder på rundt 26 år, såvidt eldre enn Norge), må også tåle å få passet påskrevet av sin trener.

– Det er store forskjeller fra ungdomsfotball til seniorfotball, og spillerne må ganske enkelt integreres. Noen må påta seg rollen med å gjøre det, og jeg håper at når det skjer, så vil de forstå hva vi forventer av dem og ikke få slike resultater, sa den tidligere landslagsspilleren Radoi, som også var klar på at dette gikk på landets stolthet løs.

– Vi ble ydmyket, og det gjelder ikke bare oss, men dere. Hele nasjonen ble ydmyket.

– Norge og Østerrike vil kjempe om gruppeseier

Selv spilte han 67 landskamper i sin karriere som spiller på det rumenske landslaget, og var del av et rumensk lag som spilte EM i 2008. Han er klar på at Romania er havnet i en tøff pulje, og at Norge - til tross for en plassering ti plasser bak dem (44 mot 34) på FIFA-rankingen før kampstart - må regnes for å være et bedre lag enn dem selv.

KJENT MED ULLEVAAL: Mirel Radoi, her i duell med John Carew, i en EM-kvalikkamp på Ullevaal i 2003. Foto: Erik Johansen/Scanpix

– Jeg sa da trekningen ble gjort at Norge og Østerrike vil kjempe om førsteplassen her. Det er et ståsted jeg står ved. De vil kjempe om å vinne gruppen, sa Radoi til TV 2 etter kampslutt.

Han mente også Norge og Lagerbäck kom med den perfekte responsen etter kritikken som har vært mot dem de siste dagene, i motsetning til hva hans eget lag klarte etter tilsvarende nedtur i EM-playoff.

– Jeg beste svaret var det de gjorde i kveld. Vi snakker om en veldig god trener med masse erfaring. Han svarte via måten de opptrådte på i kveld og med det resultatet de klarte å skape kun tre dager senere. Det så man via måten de opptrådte på på banen, sa Romania-sjefen.