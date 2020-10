Plutselig er Nations League-kampene viktigere enn noensinne

Til tross for tapet mot Serbia har jeg tenkt at Lars Lagerbäck styrer sin egen skjebne. Nå er jeg ikke lenger like sikker.

Fotball er ferskvare, og i fotballen snur ting uhorvelig fort.

Torsdag morgen var det ingen som satte spørsmålstegn ved at Lars Lagerbäck skulle være Norges landslagssjef. Torsdag kveld etter den begredelige kampen mot Serbia var det ikke like åpenbart, og man begynte å tenke på alternativer.

Utover fredag ble det tydelig at det ikke fantes noen åpenbare alternativer som var ledige på markedet. Og lørdag morgen er plutselig det beste alternativet ledig.

Når det nå er søndag, er plutselig Norges Nations League-oppgjør mot Romania viktigere enn noensinne.

Nå må Lars Lagerbäck bruke de neste kampene på å bevise at han faktisk er mannen som skal lede Norge de neste årene. Torsdagens nedtur mot Serbia kommer til å sitte i lenge, men nå kommer Nations League.

En turnering som etter de siste dagers hendelser betyr mer enn bare oppjusterte treningskamper og mer enn bare en syltynn backup-mulighet for VM-plass i 2020. For både den norske spillergruppen og for sjefen sjøl, Lars Lagerbäck, handler det nemlig nå om å bevise at svensken faktisk er riktig mann for jobben han i utgangspunktet skal sitte i i hvert fall over ett år til.

Skal han gjøre det, må det igjen pumpes inn en tro på at «Prosjekt Lagerbäck» er det riktige for Norge anno 2020. Spørsmålet har vært om han har en gjeng med norske spillere som kan spille Lagerbäcks type fotball. Akkurat nå ser det ikke sånn ut.

Jeg hadde et håp på og en tro om at den rutinerte svenskens filosofi og erfaring skulle skjule noen av de norske manglene defensivt. Det var jo der vi virkelig slet også før han kom til roret, og han er kjent for å strukturere sine lag og gjøre dem vanskelige å bryte ned, men ser en helt realistisk på det så har jo det egentlig ikke blitt noe bedre.

Vi slipper til mange sjanser og mange mål med en gang motstanderne våre er av et visst kaliber, og det er et stort, stort problem. Det har kostet oss mot Sverige, det har kostet oss mot Romania, det har kostet oss mot Østerrike og det kostet oss igjen mot Serbia denne uken. Da det gjaldt som mest.

Når Lagerbäck ikke klarer å fikse det engang, så vet vi jo at han er begrenset offensivt. Det ser vi jo. Hva er spillemønsteret? Hva er ideen? Hvordan skal du få brukt Braut Haaland og Sørloth sine største styrker? Mot Serbia kommer ikke Braut Haaland til en eneste målsjanse fra åpent spill. Da har vi jo gjort noe fundamentalt galt. Vi klarer aldri å spille på hans styrker. Med så mye offensiv kvalitet nå, som bare kommer til å bli utviklet videre de neste årene, så kan det godt hende at NFF ser at vi har mer bruk for en annen sjef. Jeg tror det som skjer i de fire neste kampene vil være avgjørende for hans fremtid.

Mange peker på at laguttaket på torsdag var riv ruskende galt. Men laguttaket mot Serbia var jo akkurat som ventet fra Lagerbäck. Dette laget «tok vi ut» for en måned siden da vi tippet det i FotballXtra. Det var ingen overraskelser der. Det er denne gjengen som har gjort det for Lagerbäck, med unntak av King som har måttet se at andre har hoppet foran ham i køen fordi vi for øyeblikket har to meget gode angripere fra andre store klubber i Europa.

Men bortsett fra det, så er jo jeg også usikker på om vi har et så vanvittig godt landslag. Vi har store stjerner, unge stjerner som herjer ute i Europa, men summen av de elleve er jo ikke så vanvittig god. Det er den ikke. Vi har hatt landslag før som sikkert har vel så bra kvalitet på de elleve hvis du tar totalsummen av dem.

Allikevel tror jeg ikke Lagerbäck har fått ut det maksimale av potensialet i gruppen. Og det tviler jeg også på at han klarer sånn som ting ser ut nå, for det er et eller annet galt i matchen mellom hans tanker og filosofi og spillernes egenskaper og ferdigheter.

Så er det ikke sikkert at det betyr at et trenerskifte finner sted. Ja, Solbakken er ledig, og jeg mener han bør lede Norge i den kommende VM-kvalifiseringen om han ønsker det. I hvert fall dersom Lagerbäcks Norge ikke reiser seg igjen på første forsøk.

Svensken sa selv etter Serbia-skuffelsen at han kunne tre til side om arbeidsgiveren ønsket det, men NFF var rask ute med å slå fast at det ikke var aktuelt. NFF hadde ikke noe hastverk med å tenke på erstatter, nettopp fordi de skrev under ny kontrakt med Lagerbäck før jul og ikke så den optimale erstatteren på markedet.

Men så mistet Ståle Solbakken jobben i FC København. Hele situasjonen er snudd på hodet bare i løpet av noen få dager.

Tapet mot Serbia og bomben i København gjør at presset på Lagerbäck og NFF øker noe voldsomt, for Solbakken har vært førstevalget flere ganger tidligere. Senest da Lagerbäck fikk jobben for snart fire år siden.

Og hvorfor har Solbakken vært førstevalget? Jo, fordi han har internasjonal erfaring og suksess. Han har levert i store kamper, og han har fått FCK ut i Europa sesong etter sesong. At han kun spiller 442, et argument som har vært brukt mot ham, er en myte. Han varierer langt mer nå enn hva han gjorde før. I tillegg har han en personlighet som hadde satt fyr på både det norske landslaget og det norske folk.

Han krysser så og si alle boksene.

Og hva tenker Lagerbäck selv etter det som har skjedd de siste døgnene? Hvis han ser at de fire gjenstående kampene i 2020 blir dårlige prestasjoner, at han ikke klarer å ta laget noe videre og at spillerne kanskje ikke kjøper budskapet hans på samme måte som de gjorde i de fire-fem første kampene da de slukte alt han sa, så klarer jeg ikke å se gode argumenter for at han skal fortsette med dette laget. Verken fra NFFs eller hans egen side.

Også for spillergruppens del, er det begrenset hva man velger, klarer og orker å tro på over tid. De merker jo også at de ikke blir solide nok defensivt. De er ikke blitt så mye bedre defensivt, på mange måter står de faktisk litt på stedet hvil, og da begynner de også å miste litt troen på sjefens ord også. Da er det fare på ferde.

Hvis det ikke nå blir en markant heving i de prestasjonene som gjenstår denne høsten, tror jeg fort det kan skje. Kanskje sniker det seg inn et ønske om Solbakken også i bakhodet på en spillergruppe som har sett hvilke mirakler Ståle Salvatore har fått til i den danske hovedstaden?

Nå er det Romania søndag og Nord-Irland til uken som gjelder. I november venter to to bortekamper mot Østerrike og de samme rumenerne.

Hvordan kommer Norge til å fremstå der? Klarer vi å stå i mot defensivt? Klarer vi å skape noe offensivt? Klarer Lagerbäck å vinne tilbake tillit og tro?

Det blir interessant å følge med på, og det tror jeg fort kan bli avgjørende. Ikke nødvendigvis for NFFs del, da de vil tape veldig ansikt om de går for Solbakken nå uten at Lagerbäck selv er med på helheten - nesten uansett hvordan resultatene blir i høst - men jeg tror svensken da selv sier at dette er noe han ikke klarer å ta videre.

NFF kommer ikke til å sparke Lars Lagerbäck for å gjøre plass til Solbakken. Jeg hører til dem som mener at Solbakken bør lede Norge i VM-kvaliken i 2021, i hvert fall hvis laget ikke hever seg kraftig i de neste kampene. Men skulle de heve seg, og Lagerbäck fremdeles er motivert for jobben, kan NFF havne i en skvis. Det er neppe aktuelt for Solbakken å gjøre som i 2009, da han ble enig om en avtale fra 2012. Skal han ta over Norge nå, må det bli enten rett før eller rett etter kampene i november.

For kanskje er det slik at en del av spillertypene, de unge og offensive, har vokst seg «for gode» for Lagerbäcks stil. Kanskje trenger man nytt blod igjen for å ta det siste steget. Kanskje er det på tide å takke Lagerbäck for den gode innsatsen han har gjort, for det har han, med å heve et norsk lag i en tid der de trengte ham som mest.

Men for å komme litt tilbake til dit jeg startet: Når det defensive, som skal være grunnpilaren i hele Lagerbäcks byggverk heller ikke henger godt nok sammen, er det kanskje på tide at vår kjære 72 år gamle landslagssjef ser seg i speilet.

Og da kan det hende at han sier at nok er nok.

Da bør det være duket for en 52 år gammel nordmann som i en årrekke har vært kongen av København.

