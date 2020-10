I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse stilte Meghan Markle (36) og prins Harry (39) opp i en podcast lørdag, hvor de snakket om mental helse og nettmobbing.

I podcasten, som har tittelen: Tenåringsterapi, snakker Meghan og Harry med en gruppe amerikanske tenåringer. Dette skriver flere britiske medier, blant annet Daily Mail.

Hertugen og hertuginnen av Sussex diskuterte med ungdommene om hvor viktig det er å sette fokus på mental helse og hvordan vi kan fjerne de ulike stigmaene.

Hardt press

Hertuginnen er særdeles åpen om egne erfaringer i podcasten:

– Jeg er blitt fortalt at jeg var den mest nettmobbede personen i hele verden i 2019, sier hun.

Hertuginnen ble utsatt for hardt press etter at hun giftet seg med prins Harry i mai 2018, og fikk sønnen Archie i mai i fjor.

På grunn av det harde presset valgte paret å trekke seg fra de kongelige pliktene ved det britiske kongehuset, og flyttet etter hvert til Santa Barbara utenfor Los Angeles i California.

Det var her podcasten ble spilt inn tidligere denne uken.

– Ikke til å holde ut

Meghan utdypet at nettmobbingen skjedde selv om hun ikke var i offentlighetens lys i åtte måneder, på grunn av at hun var i mammapermisjon.

– Til tross for det, alt som ble konstruert og kværnet ut, var det nesten ikke til å holde ut, sier Markle.

Hun forteller videre at det er skadelig, både følelsemessig og for den mentale helsen, å få så mange usanne påstander mot seg.

– Jeg tror at det å prioritere og ta vare på seg selv er veldig viktig, fordi sårbarhet er ikke en svakhet. Å vise sårbarhet, spesielt i verden i dag, er en styrke, sier hun.

Ønsker åpenhet om psykisk helse

Også prins Harry, som har vært åpen om at han trengte ekstra hjelp etter at moren hans døde, ønsket i podcasten å fremheve at det er normalt å prate om psykisk helse, og at det absolutt ikke er et tegn på svakhet – men tvert i mot en styrke.

– Det Meghan opplevde i 2019 var på en global skala. Men om du er en ung jente eller gutt på skolen, så er skolen hele din verden. Så om du blir angrepet eller mobbet, direkte eller digitalt, det føles like ille, sa prinsen.

Å delta i podcasten er ikke det eneste oppdraget som står på agendaen til Megan og Harry denne uken.

Søndag skal paret bli med den anerkjente aktivisten, Malala Yousafzai (23), på en videochat for å feire årets internasjonale jentedag.