Vålerenga slo Grüner 4-1 da nye Jordal Amfi ble innviet lørdag. Det ble en festaften for de 200 som fikk se Vålerenga vinne sin tredje kamp av tre mulige denne sesongen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja var blant gjestene. Det samme var Norges største hockeystjerne Mats Zuccarello. I tredje periode fikk seerne også et glimt av TV 2-kommentator Kasper Wikestad, som i starten av august fikk beskjed om at han er rammet av kreft.

I forbindelse med en akutt blindtarmbetennelse ble det oppdaget kreft i tarm og nyre. Wikestad har siden vært gjennom flere omfattende operasjoner.

Kommentatoren var tydelig rørt da han i 2017 kommenterte den siste kampen på gamle Jordal Amfi. Wikestad er svært glad for at han nå fikk oppleve åpningen av nye Jordal Amfi.

– Jeg kunne liksom ikke gå glipp av den, sier Wikestad.

– Jeg har gode dager og ikke fullt så gode dager. Når man har en god dag går det greit. Det er viktig å komme seg litt ut også, sier han.

– En fantastisk vakker hall

Kommentatoren er voldsomt imponert over Vålerengas nye storstue.

– Det er mange som har ventet på den hallen i mange år. Det er en fantastisk vakker hall. Det er synd at det ikke var så mange som fikk sett kampen live, men slik er det blitt i 2020, legger han til.

Wikestad synes det var stas å være tilbake i hockeymiljøet.

– Det var veldig, veldig hyggelig. Hockeymiljøet er ekstremt åpent og inkluderende. Jeg har fått så mange hyggelige meldinger fra forskjellige folk i hockeymiljøet som jeg setter utrolig stor pris på. Det er veldig hyggelig å møte folk og å prate med folk. Det var veldig koselig å komme seg litt ut igjen og møte mennesker, forteller han.

I januar 2017 måtte han tørke noen tårer da Vålerengas siste kamp i gamle Jordal nærmet seg slutten.

– Det var fryktelig å rive gamle Jordal rett og slett på grunn av den historien som lå der, men man tok ikke ordentlig vare på den. Da ble det eneste alternativet. Men det byggverket som er der nå er «state of the art». Et helt vanvittig anlegg. I tillegg har de bevart litt av følelsen fra gamle Jordal. Svingen er fortsatt kjempebratt og de røde setene er en hyllest til gamle Jordal. Det så helt utrolig fint ut, sier han.

– Vil løfte norsk hockey

Wikestad mener hallens betydning for norsk hockey ikke kan understrekes nok.

– Det vil ikke bare løfte Vålerenga, men også norsk hockey. Med ny hall i Asker og kanskje også i Fredrikstad blir den norske hockeyligaen enda mer fantastisk å følge. Det blir et løft for hele hockeyen, sier kommentatoren, som har tro på at Vålerenga kan kjempe i toppen denne sesongen.

– Det er på tide for Vålerenga. De har aldri hatt et lenger opphold mellom to kongepokaler enn den tørken de er inne i nå. Det er på tide at de setter sammen et lag som kan vinne kongepokalen. Det ser ut som de har et veldig, veldig sterkt lag. Denne sesongen blir kanskje litt innkjøring, men jeg tror det kan bli fryktelig spennende i Fjordkraft-ligaen utover i sesongen og sluttspillet.