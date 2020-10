Vipers vant komfortabelt mot CSM Bucuresti

Vipers Kristiansand utnyttet at CSM Bucuresti manglet stjernen Cristina Neagu og vant 30-25 lørdag. Det var lagets tredje strake seier i mesterligaen.

Både Vipers og CSM Bucuresti kom til lørdagens kamp med to seire av to mulige så langt i mesterligaen. Med lørdagens seier troner dermed Vipers alene på topp i gruppe A.

– Jeg er veldig fornøyd med poengene, og det er en viktig seier. Det var litt rotete i spillet med ball, og vi gjør for mange tekniske feil og kryssfeil. Vi får ha håndballskole til uka, lære oss noen «basics», sa trener Ole Gustav Gjekstad til V4 etter kampen.

Katrine Lunde var tilbake i mål for Vipers etter et langt avbrekk fra håndballen, mens Nora Mørk var klar til å møte sine gamle lagkamerater fra Bucuresti, som måtte klare seg uten deres superstjerne Neagu.

Neagu, som fire ganger har blitt kåret til verdens beste spiller, scoret hele 14 mål sist lagene møttes i februar da CSM Bucuresti vant 25-23. 32-åringen testet positivt på korona forrige uke og gikk dermed glipp av storoppgjøret mot Vipers.

Vipers stilte på sin side uten Heidi Løke, men scoret først og ble aldri liggende under mot sine rumenske motstandere. Til pause var stillingen 14-12 til Vipers, som tok kommandoen i 2. omgang.

Dro ifra

Ti minutter etter hvilen satte Jana Knedlíková inn en 20-15-ledelse som aldri ble ordentlig truet. Nora Mørk satt sitt fjerde mål for dagen med tre minutter igjen av kampen og med ny femmålsledelse 29-23 var det liten tvil om at sørlendingene ville sikre inn seieren.

Vipers delte på godene og ingen spillere på laget scoret mer enn fem mål. Det holdt likevel til 30-25-seier.

– Jeg er veldig fornøyd med at det blir seier. At vi klarer å vinne med fem til slutt, er jeg veldig imponert over, sa Henny Ella Reistad.

Neste kamp i mesterligaen for Vipers er borte mot Esbjerg på søndag om en uke. Danskene står med en seier og ett tap i gruppe A. Laget tapte knepent for CSM Bucuresti 20. september etter å ha vunnet åpningskampen mot tyske Bietigheim.

Kristiansen herjet

I gruppe B tok «norske» Györ en sterk seier over Odense, mye takket være sju mål av Veronica Kristiansen. Det ungarske laget vant til slutt 32-25 over det danske laget som hadde vunnet tre av tre kamper før møtet med Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og resten av Györ.

Laget tar dermed over ledelsen på tabellen i gruppe B, etter to seiere og to uavgjort så langt.

