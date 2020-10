Inviterte 2000 til valgmøte: – Vanvittig uansvarlig

USAs president Donald Trump ble møtt av hundrevis av jublende tilhengere da han holdt tale. Flere reagerer sterkt på at presidenten taler mens han fortsatt kan være smittsom.

Trump talte fra en balkong til flere hundre fremmøtte. Dette er hans første offentlige opptreden siden han ble utskrevet fra sykehus mandag.

– Jeg føler meg veldig bra, sier Trump.

Presidenten hadde ikke på seg munnbind og det hvite hus har nektet å svare på om presidenten fortsatt er smittsom med korona.

Flere hundre tilhengere sto tett i tett foran balkongen for å høre presidenten snakke.

– Tusen takk for at dere er her. Så fine dere er i de blå t-skjortene, sier Trump.

TETT I TETT: De fleste tilhengerne sto tett i tett uten munnbind. Foto: Jose Luis Magana

Ifølge The New York Times var det sendt ut i overkant av 2000 invitasjoner til arrangementet.

– Vi elsker dere

Møtet skulle ifølge presidenten handle om lov og orden. Trump brukte mye tid til å snakke om politi og demonstrasjoner.

- Alle i politiet gjør en fantastisk jobb. Vi støtter dere og elsker dere. På grunn av dere er vi trygge, sier Trump.

Se hele talen her:

Presidenten snakket også om alt han hadde oppnådd i løpet av sin periode som president, og sa at han hadde gjort mye for det afroamerikanske samfunnet og andre minoritets samfunn.

- Ingen har gjort så mye bra for dem som meg, siden Abraham Lincoln, sier presidenten.

KORONASYK: Det er bare fem dager siden Trump var innlagt på sykehus. Foto: TOM BRENNER

– Vanvittig uansvarlig

Trump sliter på meningsmålingene og håper å blåse liv i valgkampen under fire uker før valgdagen.

Flere reagerer på at presidenten holder møtet mens han fortsatt kan være en smittebærer.

– Det virker som at Donald Trump lever i en alternativ virkelighet hvor han ikke er syk. Valget om å arrangere dette er vanvittig uansvarlig, sier Mike Gwin, som jobber med demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Nakstad reagerer

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad reagerer på at flere hundre mennesker samlet seg.

– Dette er i alle fall ikke i tråd med gjeldende smittevern råd i de fleste land, sier Nakstad til TV 2.

Han synes likevel det er positivt at noen av Trump tilhengerne har tatt på seg munnbind.

– Det ser riktig nok ut til at som noen flere enn tidligere bruker munnbind ved slike arrangementer, og det er i så fall mer i tråd med gjeldende råd fra WHO, sier Nakstad.

Trosser ordføreren

Presidenten trosser også regelen om at man ikke kan samle flere enn 50 personer på arrangementer i Washington D.C.

Ordføreren ber også alle som arrangerer møter om å bruke munnbind.

– Bruk munnbind og finn andre måter uttrykke beskjeden på enn å rope og synge, dette kan være med på å spre viruset, sier ordfører Muriel Bowser.

Presidenten brukte ikke munnbind mens han talte til fansen, og mange av tilhengerne hadde heller ikke munnbind.

