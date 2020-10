Vålerenga med drømmestart på nye Jordal Amfi

Vålerenga-Grüner 4-1

Etter nesten fire års ventetid kunne Vålerenga endelig innvie nye Jordal Amfi. Det ble en festaften for de 200 som fikk se hjemmelaget slå Grüner 4-1. Vålerenga topper tabellen med ni poeng av ni mulige. Oslo-laget er eneste lag med full pott etter tre runder, men trener Roy Johansen var ikke helt fornøyd.

– Vi mister for mange pucker i egen sone og midtsone. Vi er slurvete i pasningsspillet, oppsummerer Johansen.

Vålerenga-veteranen Jonas Oppøyen (29) scoret to av Vålerengas fire mål. Han var det første VIF-spilleren som satte pucken i nettet på nye Jordal etter at bortelagets Carl Wassenius hadde gitt Grüner ledelsen.

– Jeg hadde en bra dag selv om laget ikke hadde en bra dag. Det satt greit for meg. Jeg er fornøyd med å sette et par mål, spesielt at jeg klarte å grave inn den siste. Det er sånne mål jeg liker, sier han.

– En ny æra for Vålerenga

Styreleder Jan Tore Kjær var naturlig nok i ekstase, både før og etter matchen. Han beskriver åpningen som en drøm.

– Dette er en ny æra for Vålerenga. Dette er det råeste anlegget i Norge uansett idrett, sier Kjær.

Stadige utsettelser har gjort ventetiden nesten ulidelig.

– Det har vært helt jævlig. Vi har hatt aksjonærer som har gjort en fantastisk jobb. De har holdt liv i Vålerenga og betalt regninger. For regningene stoppet ikke å komme selv om vi flyttet til Furuset Forum, forteller Kjær.

PÅ PLASS: Zucca var til stede da Nye Jordal Amfi ble innviet.

Styrelederen ønsker nå å bygge en vinnerkultur i klubben. Da må det beste fra Gamle Jordal være med videre.

– Vi må ikke glemme hvor vi kommer fra. Vi må ikke bli helt dress og slips og skal ha bakkekontakt. Vi skal være Oslos lag, ligge i toppen av norsk hockey og vinne kongepokaler og bøtter, sier han.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja var blant de prominente gjestene som fikk være med på åpningen av nye Jordal Amfi. På tribunen satt også Norges største hockeystjerne Mats Zuccarello, som for tiden trener med Vålerenga i påvente av NHL-start.

– Det er en stor dag for norsk hockey, slår Zucca fast.

– Det var kult for Oppøyen, som ekte Vålerenga-gutt, at han fikk gjøre det første målet til Vålerenga. Han er en som gir 100 prosent hver gang han går på isen og er en super fyr i garderoben, fortsetter han.

Svensk kalddusj

Vålerenga fikk en real kalddusj bare to minutter og 30 sekunder ut i derbyet. Grüners Carl Wassenius fikk æren av å score det første målet i Nye Jordal Amfi.

Hjemmelaget hevet seg og kjørte store deler av åpningsperioden. Utligningen kom midtveis. Jonas Oppøyen (29), som har spilt hele sin elitekarriere i Vålerenga, var naturligvis målscorer.

– Han skyter der hvor det alltid er ledig, i krysset bak Mikkel Wik, utbrøt kommentator Espen Ween.

– At Jonas Oppøyen er spilleren som scorer det første Vålerenga-målet i Nye Jordal Amfi er rørende, oppsummerte han i pausen.

VIF-dominans

Det gikk ikke mange sekunder ut i andre periode før Oppøyen var på rett plass til rett tid igjen. 29-åringen fikk kranglet inn 2-1. Noen minutter seinere la Tobias Lindström på til 3-1. Vålerenga dominerte stort i midtperioden.

Grüners siste håp om poeng forsvant da Colin Spaberg Olsen satte inn 4-1 med ti minutter igjen av siste periode.

Skrell

Storhamar kunne også stått med en perfekt seriestart etter helgens runde, men laget gikk i stedet på en hjemmeskrell mot Manglerud Star og tapte 4-7. De fleste hadde forventet at et Storhamar proppet av selvtillit ville ta en grei seier i egen hall.

Slik så det også en stund ut til å bli. Vertene ledet 3-0 allerede før 13 minutter var spilt etter mål fra Mikael Zettergren, Jonas Løvlie og Christian Larrivée. De to første scoringene kom i overtall.

Men bortelaget var på langt nær knekt. Mathias Trygg reduserte for Manglerud Star snaut fire minutter før den første pausen, og fem minutter ut i midtperioden sto det 3-3 etter raske mål fra Robin Mathisen og Trygg.

Eirik Salsten sendte Storhamar tilbake i føringen få minutter senere. 4-3 sto seg helt fram til Sander Boroczky utlignet etter litt over 36 minutter.

Tok sesongens første

Da tredje periode gikk mot slutten, skulle det slukne helt for hjemmelaget. I overtall ordnet Trygg 5-4 for M/S, mens samme mann og Joachim Hermansen ga gjestene en svært uventet 7-4-seier. Målene kom i løpet av de seks siste minuttene.

Stavanger Oilers tok sesongens første seier med 4-1 hjemme mot Stjernen. Dan Kissel, Tommy Kristiansen, Joseph Martin og Markus Søberg scoret for den regjerende mesteren.

Samme resultat greide Narvik da nordlandslaget tok imot Sparta.