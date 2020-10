Dette sier FCK-spillerne: – Den største manageren i ligaens historie

FC København-spillerne Peter Ankersen og Nicolai Boilesen hyller Ståle Solbakken etter at FCK-eventyret hans er over.

– Det er første FCK-trening for meg uten at Ståle er trener. Nå må vi bare komme oss videre, selv om dette er en trist og sørgelig dag. Vi har tatt farvel med den største manageren i Superligaens historie.

Det sier Peter Ankersen til dansk TV 2. Høyrebacken spilte over 100 kamper for Solbakken i perioden 2015-2019. Så ble han solgt til italienske Genoa. For tre uker siden valgte han å returnere til FCK.

– Hva mister dere når Ståle Solbakken drar?

– Vi mister en kjempestor personlighet og en stor trener. Han er nærmest et synonym for FCK. Han har tatt inn et DNA i klubben, og er en stor grunn for det klubben har blitt, sier Ankersen.

Det var tidlig lørdag formiddag at sjokkbeskjeden om at FCK hadde sparket Ståle Solbakken ble offentliggjort. Det var i 2005 Solbakken fikk treneransvaret i FCK for første gang. Seks år senere tok han steget til Bundesliga og Köln.

Oppholdet i Tyskland ble mislykket, det samme ble hans neste jobb i Wolverhampton. I 2013 returnerte han til FCK, som han ledet frem til han fikk sparken lørdag formiddag.

Som manager for den danske hovedstadsklubben har han ledet klubben til åtte ligamesterskap og fire cupmesterskap. Han har også ledet klubben til flere gruppespill i Europa.

– Vi spillere må også ta ansvar

Lørdag ettermiddag gjennomførte FCK sin første trening på over syv år uten Ståle Solbakken som leder. Nicolai Boilesen har vært en del av laget siden 2016. Lørdag våknet han til nyheten om at Solbakken var ferdig.

MØTTES: I august møttes Manchester United og FC København i Europa League. Til slutt var det Solskjær som kunne dra avansementet i land. Foto: Federico Gambarini/dpa

– Jeg sov litt lenge i dag, så da jeg våknet så jeg på mobilen at Ståle hadde fått sparken. Første reaksjon var sjokk, men samtidig vet jeg hvordan fotballen fungerer. Ting skjer fort, men det er en trist dag i dag, sier 28-åringen.

– Hvordan føles det nå?

– Når en trener får sparken er det som regel fordi laget har prestert under det som forventes. Det er noe vi spillere også må ta ansvar for, sier Boilesen.

Tror ledelsen har tatt riktig beslutning

Peter Ankersen har kun fått én kamp etter returen fra Serie A, men problemene i klubben har han rukket å erfare.

– Situasjonen med dårlig poengfangst har ikke vært bra nok for FCK. Jeg tror nok ledelsen har tatt denne avgjørelsen for klubbens beste.

– Har dere spillere vært involvert i sparkingen?

– Vi spillere har ikke hatt noen innflytelse på dette. Det er ledelsen som har tatt denne beslutningen. Vi er ansatt for å spille fotball, ikke ta slike avgjørelser, sier Ankersen til TV 2 Danmark.

– Hva er dine tanker rundt sparkingen?

– Min personlige mening velger jeg å holde for meg selv. Men jeg er sikker på at klubben har tatt den avgjørelsen som er best for klubben. Jeg respekterer det, sier han.