TV 2-ekspert om Lagerbäcks spesielle stunt: – Det er bortkastet

Torsdagens kamp mot Serbia ble en enorm nedtur, og landslagssjef Lars Lagerbäck har måttet tåle mye kritikk i etterkant.

Kritikk mot kampledelse, feil laguttak og manglende evne til å få det beste ut av spillere fra noen av verdens beste klubber har vært gjennomgangsmelodien både fra media, fotballeksperter og folket, og på lørdagens pressekonferanse før Romania-oppgjøret i Nations League søndag følte svensken behov for å sette skapet litt på plass.

Han innledet like så godt hele seansen med en elleve minutter lang monolog, som han selv presiserte at ikke var en forsvarstale men et «innlegg i den allmenne fotballdebatten i Norge».

Der tok han blant annet for seg generasjonsskiftet i det norske laget, det faktum at ingen av spillerne har erfaring i å ta seg til mesterskap, skrøt av Serbias rutine og pekte på urealistisk høye forventninger til en del av de unge og fremdeles uerfarne spillerne i det norske landslaget i forkant av torsdagens kamp.

– Bygger man opp forventninger, finnes det en risiko for at man bygger et luftslott, og at man tror man er bedre enn hva man er. Det så vi i denne kampen og vi så det også mot Østerrike (1-2 i september, journ.anm). Vi mister en del ting i vårt spill som normalt skal fungere. Det beror både på at motstanderne er bra og det beror på meg, som har en stor del av ansvaret. Men jeg tror også at man ikke kan bygge slike forventninger til spillerne. Det vises en overambisjon. Vi vil for mye, vi tror kanskje at vi er bedre enn vi er og vi holder oss ikke kalde nok, var bare noe av det han presiserte.

I salen på Ullevaal satt en noe perpleks norsk sportspresse igjen både lyttende og overrasket, på en dag der Ståle Solbakkens sparking i FC København var ventet å prege selve pressekonferansen på nasjonalarenaen. En av dem som satt der var tidligere landslagsprofil Solveig Gulbrandsen, som er delvis hoderystende til det noe spesielle stuntet.

– Jeg har vært spiller, jeg har jobbet i media og jeg har vært på trenersiden i fotballen. Det å bruke elleve minutter på å forklare media ting mener jeg er «waste», det er bortkastet. Vi gjør vår jobb, de må gjøres deres jobb. Den talen der hjelper ikke på det, sier TV 2s fotballekspert.

Deler av Lagerbäcks monolog gikk på at han hadde måttet tåle kritikk for kampledelse, og selv om landslagssjefen viste forståelse for at media har sine arbeidsoppgaver og han har sine, presiserte svensken at han nå følte et behov for å slå litt tilbake.

– Når det blir rene «saksfeil», så føler jeg at jeg kan gå inn og snakke om at jeg synes dere har feil og vi har rett. Når man for eksempel begynner å snakke om «match coaching» (kampledelse). Det handler jo om den profesjonelle jobben jeg gjør. Når det gjelder kampledelse tror jeg det er få lag som kan forberede seg bedre enn hva vi gjør. Så kan vi forberede oss rett eller feil, men om dere ser på hva vi har gjort, så har vi en plan A, en plan B og en plan C om vi havner i en situasjon der spillet ikke fungerer og om vi ikke lykkes å score mål, sa Lagerbäck.

Mathisen: – Kun ett lag så ut som om de var forberedt

Jesper Mathisen, som denne gang fulgte pressekonferansen hjemmefra via TV-skjermen, står på sin kritikk overfor svenskens kampledelse torsdag.

– Jeg skjønner at en trener blir forbanna hvis han føler at han blir tatt på faglige ting og er sterkt uenig, men det beste beviset her er at alle ser de problemene mot Serbia etter 15 minutter, og det blir ikke gjort noe med det. Det er det han må bli dømt på, sier TV 2-eksperten, og fortsetter:

– Han sa at de var så utrolig godt forberedt, men det var bare ett lag på Ullevaal på torsdag som så ut som om de var forberedt. Det var Serbia, som klart og tydelig straffet vår venstresiden gang etter gang. Hadde man vært godt nok forberedt, ville man ikke sluppet til så mange innlegg. Det var nesten verdensrekord i innlegg. I tillegg tok de oss gang på gang i ubalanse, og de klarte å spille seg gjennom midten. Og dette klarte de helt fra start av i kampen.

– Jeg har også kommet godt forberedt til en gjeng eksamener, men så har det vist seg at jeg har øvd på feil ting. Det hjelper lite når spørsmålene kommer. Så det gjelder å forberede seg på riktig måte og på riktige ting, og her har de hatt en haug med tid på å forberede seg. Her så de rett og slett overrasket ut, sier Mathisen.

Tror Solbakken-sparkingen påvirket

Han tror Lagerbäck følte et behov både for å forklare seg for det norske folk på grunn av den store nedturen, men ser også på sparkingen av Ståle Solbakken som en ekstra grunn til at lørdagens pressekonferanse utviklet seg som den gjorde.

– Jeg skjønner jo at både Lagerbäck og forbundet er under et tøft press nå. Og det ble ikke noe mindre i morges da den bomben smalt i København. Det er helt normale mekanismer, og de fleste trenere ville nok gjort noe av det samme.

– Hva synes du om måten Lagerbäck fremstod på to dager etter nedturen?

– På en måte så var det veldig godt å se en så offensiv Lars Lagerbäck. Jeg synes nesten han virket litt likegyldig etter kampen, men dersom han skal være i den jobben så må han være en «brumlebasse» både innad og utad, sier Mathisen.

Derfor følte Lagerbäck for å komme med monologen

Etter pressekonferansen konfronterer TV 2 Lagerbäck med elleveminuttersmonologen, og spør ham om hvorfor han følte et behov for å komme med et sånt innlegg i debatten.

– Jeg har ikke direkte et slikt behov, men jeg gjorde det fordi at det forhåpentligvis er bra for norsk fotball at man har en diskusjon rundt hva som er realistisk for at vi skal kunne utvikle denne virksomheten. Så vil jeg sende det samme signalet til spillerne, som de vil få på en litt annen måte i kveld. Det er dette vi må lære oss å forstå. Klarer vi ikke å gjennomføre kampene som vi skal, så kommer vi ikke til å nå resultater når man møter bra motstand.

– Noen ville kanskje dyrket den «hypen» og brukt den til å bygge veldig opp, mens du på en måte snakker det litt ned på den måten du omtaler det på her?

– Jeg synes ikke jeg snakker det ned. Det er eliteidrett vi holder på med. Dette er noe de må lære seg. Om de ikke kan få den erfaringen dagligdags, så synes jeg at det er min jobb å forsøke å få dem til å forstå at de må jobbe med seg selv slik at de kan holde seg kalde og at vi ikke blir overambisiøse så vi mister vår spill-idé. Gjør vi det, så kommer vi ikke til å få de resultatene vi vil ja. Det er min absolutte overbevisning. Det er jobben min, sier Lagerbäck, og gjentar:

– Dette er ikke å snakke dem ned. Dette gjør man jo samtidig som man forsøker å være konstruktiv. Det er jo for å hjelpe dem å bli bedre fotballspillere. Om du for eksempel har en spiller som står og sover på en dødballsituasjon, og at du ikke får den spilleren til å forstå at dette er noe han må skjerpe seg på, så kommer han aldri til å få en bra karriere og bli enda bedre som fotballspiller. Så enkelt er det i hvert fall for meg.

Mathisen står på at Norge var favoritt

TV 2-ekspert Mathisen, som selv var blant dem som vurderte Norge til å være marginal favoritt forut for kampen, er ikke enig i at Lagerbäcks lag har vært urealistisk hypet i forkant av det som var den viktigste norske landskampen på årevis.

– Vi møtte et serbisk landslag som ikke har spilt en virkelig god kamp på årevis. Norge var favoritter på Ullevaal. Man kan mene hva man vil om det, men ifølge oddsmarkedet så var vi det. Der var Norge favoritter, og så er det egentlig alt annet som blir synsing. Man kan si at den oddsen var feilsatt, men de var favoritter. Så er det ikke noen skandale å tape en enkeltkamp mot Serbia, men grunnen til at det blir så mye oppstyr er jo måten man taper på. En jevn kamp og en god prestasjon lever man med, men når man leverer dette, og også har Østerrike-kampen i minnet, så blir summen av de to kampene mot god motstand veldig svak, sier Mathisen.

Ekspertkollega Gulbrandsen deler Mathisens synspunkt.

– Jeg skjønner media og folket som begynner å bli lei av at man ikke klarer å vinne de viktige kampene. Det vi presterte mot Serbia var ikke godt nok. Og det handler ikke om å briljere, men om å gå ut på banen med en plan som kan beherskes, en plan om å utnytte egne styrker, kamuflere svakheter, jobbe knallhardt og komme et steg nærmere et mesterskap, sier kvinnen med 183 A-landskamper for sitt land.

Sliter med å forstå at Norge vingler med identiteten

Gulbrandsen viser forståelse for deler av Lagerbäcks debattinnlegg, og spesielt det at det er en utfordring å lede en gruppe der ingen av spillerne har erfaring med å ta seg til mesterskap tidligere og at man som landslagssjef har altfor kort tid om gangen med en spillergruppe.

– Han får altfor lite tid på å sette sitt preg på det når det er så få treninger og så kort tid inne, men jeg sliter fremdeles med å forstå at Norge fortsatt vingler sånn med identiteten sin. Forsvarsmessig er det fortsatt altfor dårlig, og når vi ser at vi er såpass dårlige i forsvar som vi er, så må man legge en taktikk og gjøre noen grep utifra det.

– På hvilken måte kunne dette vært bedre kamuflert?

– Vi er opptatte av å ha ballen, og da gjør vi oss også sårbare i kontringssituasjoner. Det er situasjoner som vi ikke håndterer. Mot Serbia blir vi eksponert flere ganger på venstresiden vår, og vi gjør ikke noe med det. Slik jeg ser det, så står vi i en brytning mellom det at vi mener at vi har såpass mange gode offensive spillere at vi bør kunne prestere bedre når vi angriper og det at vi fortsatt har en del klare svakheter som gjør at vi må tenke på at vi har et system som kan håndtere motstanderne. Vi snakker veldig om at vi må ha vårt eget spill, men vi har jo ikke klart det i disse kampene mot de litt bedre lagene, slår TV 2s ekspert fast.

Media får ikke se treningene: – Det irriterer meg

Selv mener hun også det er uberettiget av landslagssjefen å kritisere ekspertisen for å reagere på hvordan media og fotballekspertene har kritisert kampledelsen og hvordan Norge fremstod på mot Serbia.

– Man må gjerne være kritisk til at vi mener ting basert på det vi ser i kampene, men de gjør det jo vanskelig for oss å gjøre jobben vår når vi ikke får sett på treningene. Vi kan ikke si noe om det var spillerne som utførte jobben sin dårlig eller om planen var for dårlig når vi ikke har sett planene med egne øyne. Det irriterer jo meg som medieperson, men også fotballfaglig med tanke på å kunne stå helt inne for det jeg skal si. Det er vanskelig for meg å si når jeg ikke får sett hva den planen er på trening, sier Gulbrandsen.

Søndag sitter hun i TV 2s studio, mens Jesper Mathisen står på indre bane på Ullevaal når Lagerbäcks lag skal prøve å gjenreise noe av æren i Nations League-oppgjøret mot Romania.

