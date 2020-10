Leknessund med soloseier og sammenlagtledelse

Se Uno-X i Paris–Tours søndag fra 13.20 på TV 2 Sport 2 og Sumo

Andreas Leknessund (21) er allerede klar for profflaget Team Sunweb fra neste sesong.

Etter at det tyske laget signerte nordmannen har han tatt store steg, og lørdag sikret han seg seier i den tredje etappen av Giro del Friuli Venezia Giulia.

– Jeg har veldig lyst til å prestere i dette rittet, og det er gøy når planen lykkes. Jeg ønsker å avslutte på en god måte, det er vemodig å sykle mitt siste ritt for Uno-X, sier Leknessund til TV 2.

Etter 148 kilometer på sykkelsetet kom tromsøværingen i ensom majestet til mål.

– Det var småkupert de første 100 kilometerne. Så kom det to lange stigninger, jeg stakk av halvveis i den første bakken. Deretter kjørte jeg 40-45 kilometer i front alene, luken ble stor, og jeg skjønte at det skulle gå, sier Leknessund.

Rittet i Italia er hans siste for Uno-X før han tilslutter seg Team Sunweb som han skal sykle for fra 1. januar.

Etter seieren lørdag leder Leknessund før siste etappe som skal kjøres søndag. Med seier vil han gå i fotsporene til Tadej Pogacar og Vegard Stake Laengen, som tidligere har vunnet rittet.

– Vi har et veldig sterkt lag her, så jeg skal klare å sikre meg seieren i morgen, jeg er ganske trygg på det. Samtidig må jobbe gjøres, det er regn og dårlig vær, noe som gjør det krevende. Men alt i alt skal dette passe laget vårt fint, sier tromsøværingen.

Enormt år

2020 har vært et tøft år for syklister over hele verden, men for Leknessund har det vært flere høydepunkt. I september leverte han Norges raskeste VM-tempo i sin seniordebut.

I 2021 er Leknessund en av favorittene til VM-gull i U23-klassen.

I august vant han U23-tempoen under sykkel-EM i Plouay.

– Det er veldig stort. Det har vært et spesielt år, og veldig mye har blitt avlyst. Å innfri på de få løpene vi får er viktig, og det smaker ekstra godt i et år som dette, sa Leknessund til TV 2.