Hyller Solskjær: – Enig i hvordan han tenker

Etter at Edinson Cavanis kontrakt med Paris Saint-Germain gikk ut i sommer hadde stjernespissen flere alternativer. I et intervju med Manchester Uniteds hjemmeside innrømmer mannen fra Uruguay at Ole Gunnar Solskjær hadde stor betydning for hans klubbvalg.

– Ja, jeg hadde en samtale med manageren og for å være ærlig oppmuntret han meg til å komme til United. Jeg tror alltid det er veldig positivt for en spiller når man føler at man har managerens støtte, sier Cavani.

Tenker likt

33-åringen, som har skrevet en ettårskontrakt på Old Trafford, med opsjon på ett års forlengelse, forteller at han har fått et godt inntrykk av sin nye sjef.

– Jeg er enig i hvordan han tenker. Det å spille med mot, for sine lagkamerater, og jobbe som et kollektiv er noe jeg også står for, sier han og fortsetter.

– Dette er ting jeg virkelig setter pris på, og jeg tror at når man er enig om hvordan ting ska gjøres, er det enklere å ønske seg til en klubbB.

Ønsker å bidra

Storscoreren har nettet ikke mindre enn 341 ganger på 556 klubbkamper, og han har ingen planer om å stoppe nå.

– Jeg håper jeg kan score masse, og jeg jobber hardt for å få det til. Jeg skal jobbe knallhardt på og utenfor banen slik at vi sammen kan oppnå store ting med Manchester United, sier han.

Solskjær håper nok også at 33-åringen kan være en god rollemodell for yngre spillere som Marcus Rashford og Mason Greenwood, en oppgave Uniteds nye nummer sju tar med glede.

– Jeg har kommet hit for å gjøre mitt beste, og om jeg kan dele av min erfaring, både til de yngre spillerne og til manageren, så gjør jeg det. Men det er ikke alt som trenger å fortelles, noen ganger kan man lede gjennom eksempel, sier Cavani.