Slik så sykkelskoen ut etter velt

Det kunne gått skikkelig galt for Giovanni Visconti.

Italienske Giovanni Visconti slapp med skrekken etter en ulykke av det bisarre slaget under 6. etappen til Matera i Giro d'Italia torsdag.

Etter etappen la han ut et bilde på sin Instagram-story, der han hadde kjørt en sekskantnøkkel gjennom hullet han fikk i skoen under etappen.

Denne meldingen la Visconti ut på sin Insta-story.

– Kan jeg si at jeg er heldig som har ankommet Matera på mine egne bein? En skrekk som heldigvis forble bare det, sa Visconti ifølge Cycling Weekly etter målgang.

På bildet han la ut, skriver Visconti at han gjør det for å gjenskape hvordan det så ut da en jernstang gikk tvers gjennom skoen hans under etappen.

– Jeg har, med en sekskantnøkkel, gjenskapt uhellet mitt i dag, mens jeg kjørte over 60 km/t i en nedoverbakke... bare for å få dere til å forstå hva som skjedde med meg og hvor heldig jeg var,

Jernstangen som opprinnelig laget hullet, skal ha hatt en diameter på 0,5 cm og var minst 20 cm lang.

– Noen få millimeter lenger og jeg vil ikke tenke på hvordan det kunne gått, skriver Visconti, som håper hans uhell var det siste for laget i årets Giro.

– Vi ses i morgen, håper den svarte skyen som henger over Vini Zabu-KTM-laget vil bli blåst vekk av vinden, skrev Visconti etter etappen som gikk av stabelen torsdag.

SLAPP MED SKREKKEN: Det kunne gått skikkelig galt for Giovanni Visconti Foto: Luca Bettini

Heldigvis klarte laget seg greit på fredagens sidevindsetappe. Like bra gikk det ikke tirsdag, der det ble en vindfull opplevelse for Visconti-lagkameratene Luca Wackermann og Etienne van Empel.

De ble felt av et flygende gjerde etter at et helikopter blåste det inn på veien.