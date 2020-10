Kim Jong-Un: – Takknemlig for at vi ikke har hatt én eneste smittet

Nord-Koreas leder hevder landet har blitt fullstendig skånet for koronasmitte.

Lørdag feirer Nord-Korea 75-årsdagen til det regjerende Arbeiderpartiet.

I kjent nord-koreansk stil ble det markert med pomp og prakt, med en stor militærparade. Det var få tegn til at regimet tok hensyn til smittevern, og tusenvis av soldater, uten bunnbind, hørte lederen tale til folket.

Ingen smitte

Og om man velger å tro Jong-Un er det heller ingen grunn til å ta sterke smittevernhensyn – han hevder nemlig at landet er fullstendig koronafritt.

– Jeg er takknemlig for at ikke én eneste person i Nord-Korea er smittet, sa han under militærparaden, ifølge nyhetsbyrået AFP.

TETTPAKKET: Mange tusen soldater og sivile var samlet I Pyeonyang for å feire det regjerende partiets 75-årsdag. Foto: -

Diktatoren ville også vise medfølelse for dem som har blitt smittet av viruset, blant dem er USAs president Donald Trump, som Jong-Un har opprettet et tilsynelatende nært forhold til de siste årene.

– Jeg ønsker god bedring til alle rundt verden som kjemper mot det onde viruset, sa Jong-Un.

Drastiske smittetiltak

Ifølge NKnews ønsket diktatoren også nabo Sør-Korea til lykke med å overvinne Covid-19. Sør-Korea har påvist omlag 24.500, og har 430 koronarelaterte dødsfall.

Pyeongyang stengte grensene sine for åtte måneder, da viruset brøt ut i Sør-Korea. Tidligere i oktober skjøt nord-koreanske soldater flere sør-koreanske fiskere som drev inn i deres farvann, tilsynelatende for å forebygge mot et smitteutbrudd.

MILITÆRTPARADE: Sør-koreanere ser på den Nord-Koreanske paraden på en jernbanestasjon i Seoul. Foto: Lee Jin-man

Ifølge amerikansk etterretning har Nord-Korea innført en skyt-for-å-drepe-strategi i et forsøk på å holde smitten på avstand.

Om det stemmer at det lukkede landet er helt skånet for smitte er uklart.