Lagerbäck om Solbakken: – Vil NFF ha mine råd, så stiller jeg opp

Etter til sammen 13 år i FC København har Ståle Solbakken fått sparken som manager i klubben på grunn av dårlige resultater.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Solbakken nå er et soleklart førstevalg til å erstatte Lars Lagerbäck.

– Solbakken sa jo ja i 2012, og jeg regner med at han også vil være interessert i å overta Norge nå, selv om han naturlig nok vil være aktuell også for utenlandske klubber, påpekte Mathisen.

På lørdagens pressekonferanse før Norges Nations League-oppgjør mot Romania fikk Lagerbäck naturlig nok spørsmål om Solbakken.

– Vil de ha mine råd, så stiller jeg naturligvis opp

72-åringen ville ikke spekulere i om Ståle Solbakken kan bli hans etterfølger som landslagssjef.

– Det er ikke ikke min jobb å vurdere det. NFF må gjøre sin vurderinger den dagen jeg slutter. Vil de ha mine råd, så stiller jeg naturligvis opp, men det tar jeg med NFF, og ikke med media, sa Lagerbäck.

Overfor TV 2 etter pressekonferansen gjorde Lagerbäck det klart at FC Københavns sparking av Ståle Solbakken kan ha vært en forhastet avgjørelse.

– Sånn er elitefotballen, får du ikke resultater, blir det alltid en diskusjon. Men det kan være forhastet at en trener slutter, eller klubben bestemmer seg for det. Det er kanskje litt hastverk, men hører til dette gamet. Det er slik det fungerer i fotballverden. Det stilles spørsmål både internt og eksternt, det er trøkk fra mange interessenter, kommersielle ting og andre saker, sa han til TV 2.

Lagerbäck ble minnet på at han tidligere har sagt at Ståle Solbakken burde vært et naturlig valg som landslagssjef for Norge.

– Jeg sa det da jeg ble ansatt. Det var på bakgrunn av at jeg mener det beste er at en trener med norsk pass trener Norge. Det tror jeg passer best for alle de nordiske landene. At det er en trener fra hjemlandet som kjenner Fotball-Norge bedre enn en utlending. Norge og Sverige er like fotballkulturer på ledersiden. Men akkurat i dag vil jeg ikke uttale meg om det. Jeg vil ikke påvirke eksternt hva som skjer den dagen jeg slutter med tanke på hvem det blir. Men spør NFF meg, så sier jeg det til dem, sa han på pressekonferansen.

Islands tidligere suksesstrener er imidlertid ikke overrasket over spekulasjonene som har oppstått etter at Solbakken fikk sparken.

– Det er jo en reprise av det jeg har opplevd tidligere. Jeg hadde ikke forventet noe annet enn at den debatten skulle komme blant fans og slike ting. Det er ganske naturlig. Får man ikke resultater, så får man kritikk. Det er en naturlig del. Men om det er riktig, det vet jeg ikke, mente han.

Motivert til å fortsette

Han lover at han har motivasjonen til å fortsette.

– Akkurat nå er motivasjonen lik som den var i foregårs. Jeg synes ikke dere skal ta opp den delen. Nå er fokus på disse kampene som venter. Jeg har full motivasjon for å fortsette og ser frem mot å vinne kampene i Nations League-gruppen, sa han.

Drillo uttalte etter Serbia-tapet at det kunne være lurt å se om NFF kunne gjøre et bytte på trenersiden om resultatene uteble i de resterende kampene i Nations League.

Landslagssjefen svarte diplomatisk på uttalelsene fra Norges mest suksessfulle trener gjennom tidene.

– Nei, han er ikke aktiv trener lenger. Han jobber i media, og står fritt til å dele sine meninger. Det handler ikke lojalitet eller illjolalitet. Han ser det ut i fra sitt synspunkt. At den diskusjonen oppstår, det er så vanlig. Når man går ut med høye forventninger i et sluttspill, og det ikke går som man håpet, så blir alltid en diskusjon, svarte han.

– Er du motivert for å sitte ut kontrakten?

– Jeg har jo stengt døren før og sagt at jeg skal pensjonere meg. Men nå skal vi fullføre Nations League, og det som hender etter det, det får vi ta da, konkluderte han.

Refset media

Lagerbäck mener media var med på å bygge opp for store forventninger før Serbia-kampen, og minner om at Norge for øyeblikket er i et generasjonsskifte. Han refset deler av media.

– Det blir alltid en spesiell sitasjon internt og eksternt etter en slik kamp. Det er ganske interessant. Dere i media har kanskje andre hensikter, min jobb er å få et lag til å fungere. Ser man på det norske landslaget nå er vi i et generasjonsskifte. Jeg tror Serbia er et av de tøffeste lagene å møte i omspillskampene. 18 av deres 23 spillere i troppen spiller i topp fem-ligaene. De fleste av dem har vært der i tre-fire år. (Aleksandar) Kolarov vant Premier League i 2012, og da hadde knapt noen av våre spillere begynt på førskolen. Ved å bygge opp forventninger så bygger man opp et luftslott, så tror man at man er bedre enn det man er. Jeg tror ikke det er bra at man bygger så store forventninger på spillere, oppsummerte Lagerbäck.

Landslagssjefen reagerte også på skriveriene om for dårlig kampforberedelser i forkant av playoff-kampen mot Serbia, som Norge tapte 1-2.

– Jeg er uenig i det media skrev om kampcoaching. Det handler om at det få lag som forbereder seg mer profesjonelt enn det vi gjør. Om vi forberedte rett eller feil, det står folk fritt til å mene noe om. Men vi hadde en plan A, B og C om spillet ikke fungerte, mente svensken.