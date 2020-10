Får legende-hjelp før kveldens livesending

Det er duket for eventyrkveld i Skal vi danse, og radioprogramleder i P4, Michael Andreassen (48) skal danse som kongen på havet - Kaptein Sabeltann.

Det førte til at selveste Kaptein Sabeltann - også kjent som Terje Formoe (70), dukket opp på jobben til Andreassen for å overrekke sitt originale kostyme.

LEVERTE KOSTYMET: Her besøker Terje Formoe Michael Andreassen på jobb for å levere kostymet. Foto: P4radio/Instagram

Radioprogramlederen skal nemlig få låne Sabeltann-kostymet i kveldens Skal vi danse.

– Jeg føler meg beæret for at han låner bort kostymet. Det er veldig stort, for det er selveste Sabeltanns far sitt kostyme, sier en ivrig og glad Andreassen til God kveld Norge.

Var redd for å prøve kostymet

Andreassen forteller at han først ringte og spurte om han kunne låne kostymet som brukes i dagens Kaptein Sabeltann-show. Det viste seg at dette kostymet var utslitt.

Så ringte Formoe tilbake og fortalte at Andreassen kunne få låne hans originale kostyme. Noe 48-åringen ble veldig spent og glad for.

Formoe seilte kanskje ikke fra «Karibien», men han tok turen til Oslo for å levere kostymet til Andreassen mens han var på jobb.

Andreassen innrømmer at han er litt redd for hva som skjer dersom han ødelegger kostymet under dansen:

– Det har jeg tenkt en del på. For Terje sa jeg måtte være forsiktig, ettersom det kanskje skal på museum, forteller P4-profilen.

Andreassen var først redd for at kostymet ikke skulle passe. Han forklarer at med vanlige kostymer kan man sy inn, men han ønsket ikke å sprette opp sømmene på Sabeltann-kostymet.

DANSEPARTNERE: Ewa Trela er dansepartneren til Michael Andreassen i Skal vi danse. Foto: Espen Solli / Tv 2

Da han skulle prøve på kostymet ble han skikkelig gira:

– Det passet helt perfekt! Da var jeg så lettet. Det gjør noe med holdningen å ha hatt kostymet på. Det var veldig stas, sier han.

48-åringen forklarer at kostymet var tungt, kjentes skikkelig ut og så veldig flott ut på. Han har ikke hatt på hele kostymet enda, og mangler å prøve det sammen med parykk og strømper.

– Det blir en helt egen følelse å ta alt på seg, sier han.

Steve Aoki introduserte Sabeltann

Sist gang Andreassen så Terje Formoe var sist gang Formoe hadde på seg Kaptein Sabeltann kostymet.

– Det var under et ekstranummer på Palmesus, forklarer han.

Da artist Steve Aoki introduserte Kaptein Sabeltann til scenen for å synge sto Andreassen på en takterrasse like ved bystranda i Kristiansand og fikk med seg hele opptredenen.

– Det er noe av det råeste jeg har sett, sier 48-åringen.

Og han har flere ganger sett Kaptein Sabeltann-showene i Kristiansand. Sist han så det var i fjor.

– Jeg har ekstrem respekt for det Terje har fått til med å bygge denne verdenen. Det er et moderne norsk eventyr og helt fantastisk, sier Andreassen.

Han forteller at han har mottatt flere bilder fra foreldre av barna deres som har tatt på Sabeltann-kostymet for i kveld mens de venter på Skal vi danse.

FLERE KOSTYMER: Det er ikke første gang Michael Andreassen stiller opp i kostymer på dansegulvet. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Jeg vet at det er mange barn som gleder seg til å se Kaptein Sabeltann, så jeg får litt prestasjonsangst, ler han.

– Jeg er jo ikke Sabeltann. Dette er en hyllest, for det er jo bare én kaptein, legger han til.

P4-profilen forklarer at Formoe selv ikke skal sitte i salen i kveld ettersom han er på turné og skal holde konserter.

Har hatt halvert treningstid

I kveld danser Andreassen paso doble til låta «Sjørøverne kommer (Hiv og hoi)», og han mener det er den beste dansestilen han kunne hatt som Kaptein Sabeltann.

– Den passer liksom attituden hans, forklarer 48-åringen.

Denne uka har flere deltakere i Skal vi danse vært syke, og Andreassen er en av dem som ble rammet av sykdom.

Det har ført til at han bare har fått halvparten av treningstiden denne uken. Han er likevel ikke nervøs av den grunn.

– Det er bare slik det er, sier han og legger til:

– Når man først skal vise fram en dans så skulle jeg ønske jeg hadde enda bedre tid til å gjøre den bedre. Men flere har vært syke, og vi går ut og skal gi alt vi har, avslutter han.