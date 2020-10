Flere republikanere vender Trump ryggen

Valgdagen 3. november nærmer seg med stormskritt, og en koronasmittet Donald Trump gjør nå alt i sin makt for å overbevise velgerne om at han er den rette mannen til å styre USA de neste fire årene også.

Men Trump sliter. Både på meningsmålingene og hos sine egne velgere.

Det skriver det anerkjente politiske magasinet Politico lørdag.

– Blodbad

Flere republikanere unngår nå spørsmålet om hvorvidt de støtter den sittende presidenten eller ikke.

Texas-senator Ted Cruz uttalte i et intervju med CNBC på fredag at han er bekymret for valget, og advarte om at det kan bli et blodbad på nivå med Watergate-skandalen i 1972, som endte med at president Richard Nixon måtte gå av.

Men Cruz er ikke alene. Republikanernes flertallsleder i Senatet Mitch McConnell sa tidligere denne uken at han ikke har vært i Det hvite hus siden 6. august, siden han ikke mener Trump-administrasjonen utøver godt smittevern.

– Mitt inntrykk er at deres tilnærming til dette var annerledes enn min, og det jeg insisterte på at vi gjorde i Senatet, som var å bruke munnbind og praktisere sosial distansering, sa McConnell ifølge Politico.

KRITISERER TRUMP: Senatets majoritetsleder Mitch McConnel sa han ikke følte seg trygg på koronahåndteringen i Det hvite hus. Foto: Jacquelyn Martin

– Ekstremt uansvarlig

Også Arizona-senator Martha McSally har denne uken blitt spurt hvorvidt hun støtter presidenten. I en debatt mot hennes motstander i årets valg Mark Kelly ble McSally spurt om hun er en stolt tilhenger av Trump.

– Vel, jeg er stolt over at jeg kjemper for innbyggerne i Arizona om å kutte i skatten for eksempel, svarte hun.

Men det er særlig Trumps håndtering av koronapandemien som har fått mange av hans egne til å vende han ryggen.

Massachusetts-guvernør Charlie Baker mener Donald Trump har vært ekstremt uansvarlig gjennom sine ord og handlinger ved å ignorere rådene fra smittevern- og epidemiologeksperter.

Texas-senator John Cornyn mener Trump ikke har utøvd selvdisiplin i bekjempelsen av koronaviruset, og at hans forsøk på å for tidlig signalisere at pandemien er på vei tilbake skaper forvirring for innbyggerne.

– Vil ikke binde seg til masta

USA-kommentator for TV 2 Eirik Bergesen tror det vi ser er et republikansk parti som frykter for konsekvensen av å knytte seg til Trump koronahåndtering, og tror Mitc McConnel nå har gitt andre republikanere retorisk ryggdekning til å ta avstand fra Trump.

– Hvis kongressmedlemmer stiller til valg og binder seg til masta ved å støtte Trumps koronahåndtering, så kommer de til å synke med skuta. Det McConnel gjør er at han gir de et dårlig kamuflert signal om at de kan distansere seg fra enkelte deler av Trumps retorikk, sier Bergesen.

Republikanerne har vært ekstremt partilojale siden Trump ble valgt. Bergesen peker på både Müller-etterforskningen og riksrettsprosessen som eksempler på at republikanerne har støttet Trump nesten uforbeholdent.

Nå tror han derimot man vil se langt flere eksempler på at republikanere bryter med Trumps retorikk, fordi det spøker for flere kongressmedlemmer som stiller til valg. Lindsey Graham, som har vært et sikkert kort i senatet, sliter på målinger, og til og med i Texas har republikanere nå problemer.

– McConnell frykter nå at demokratene tar senatet, representantenes hus og presidentembetet, og da får Joe Biden enorm makt til å endre amerikansk politikk, sier Bergesen.

UTSATT: Senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina er blant republikanerne som er oppe til gjenvalg og som risikerer å miste plassen sin i kongressen. Foto: Alex Edelman

– For sent å ta avstand

USA-kommentator og forfatter Thor Steinhovden sier at påstandene om at republikanerne vender ryggen til Trump dukker opp stadig vekk, og at han blir like lite imponert hver gang.

– Når du drar frem eksempler på noen få hardt pressede kandidater, så synes jeg ikke det er et symbol på at partiet tar voldsomt avstand, sier Steinhovden til TV 2.

Han understreker at partiet har stått last og brast ved Trump siden han vant valget for fire år siden.

– Dette har nok ikke veldig stor betydning for Trump. Det er for sent å ta avstand. At noen senatorer gjør det, har veldig lite for Trumps sin popularitet, mener USA-kommentatoren.

Avhengig av tabbe

Men Steinhovden sier at Trump er i en utsatt posisjon.

– De målingene som har kommet etter debatten har pekt i en retning, og det er negativt for han. Men det er fortsatt lenge igjen til valget i Trump-verden, sier Steinhovden.

Han tror imidlertid den sittende presidenten er avhengig av en tabbe fra Biden.

– Det som kan endre dette radikalt er en Biden-skandale, eller en epsiode under debatten som bekrefter de verste fryktene rundt Biden, sier Steinhovden.

Ti dager har nå gått siden Donald Trump selv fikk påvist covid-19. Etter å ha fått klarsignal fra legen sin Sean Conley har Trump invitert flere hundre mennesker til et valgmøte i Det hvite hus lørdag.