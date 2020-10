Derfor kaster kjendisene klærne

«Jeg vet hva du tenker - du tenker, Ruffalo, ta på deg klærne,» sier skuespiller Mark Ruffalo i videoen som florerer på Instagram.

Det nærmer seg valgdag i USA, og en stemme-kampanje har blitt lagt spesielt godt merke til.

I videoen er en rekke kjendiser nakne for å fange folks oppmerksomhet, og informere om hva som kan skje med en stemmeseddel dersom man ikke gjør det riktig.

Kjendiser som blant annet komiker Chris Rock, skuespiller Amy Schumer, modell Naomi Campbell, skuespiller Josh Gad og komiker Sarah Silverman dupper opp i videoen.

Unngå «naked ballots»

I noen stater, som for eksempel Pennsylvania, kan stemmene bli avvist dersom stemmeseddelen ikke er puttet inn i en ekstra konvolutt som følger med ifølge Sky News. Dette er en konvolutt som skal skjule det som har blitt skrevet på stemmeseddelen, for at det ikke skal vise gjennom hva personen har stemt.

Dersom man ikke følger dette kan stemmen bli avvist fordi det er en såkalt «naked ballots» - en naken stemmeseddel.

«Hvis du ikke gjør akkurat som jeg sier deg, kan stemmeseddelen din bli kastet ut,» forklarer Silverman i videoen.

«Les og følg instruksjonene som følger med stemmeseddelen din,» oppfordrer Rock.

Andre stater kan også kreve hvilken farge man skal bruke på pennen, og ikke minst at du sender konvolutten som inneholder stemmeseddelen kjapt i posten.

Kjendisene oppfordrer derfor til å sørge for at folks stemmer teller i presidentvalget neste måned.

Flere stemmer har blitt avvist før

Det har tidligere vært bekymring, i blant annet Pennsylvania, for at flere tusen slike nakne stemmesedler kan bli avvist i november. Dette har skjedd før ved tidligere valg.

Josh Silver, fra RepresentUS som produserte kampanjevideoen, mener alle som skal sende sin stemmeseddel bør være obs på hvordan det skal gjennomføres.

Han setter pris på at kjendisene stiller opp for å gjøre folk bevisst på hvilke forskjeller og instrukser det er for å kunne stemme.

– Vi er takknemlige for den engasjerte og talentfulle gruppen som lager en video som fanget blikket, slik at alle forstår hva de trenger å gjøre for å sikre at deres stemme telles, sier han.