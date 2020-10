FCK-leder: – Personlig er det den vanskeligste avgjørelsen jeg noensinne har tatt

FC København bekreftet lørdag på sin hjemmeside at Ståle Solbakken har fått sparken fordi klubben den siste tiden ikke har levert resultater «på tilfredsstillende nivå».

Styreleder Bo Rygaard sa på en pressekonferanse at avgjørelsen ikke var enkel.

– Personlig er det den vanskeligste avgjørelsen jeg noensinne har tatt, fastslo Bo Rygaard.

– En meget spesiell dag

FCK-lederen innrømmet at dagen var svært spesiell for hele organisasjonen.

FCK-LEDER: Bo Rygaard på lørdagens pressekonferanse.

– Det er en meget spesiell dag for alle med lidenskap for FCK, både fans, sponsorer og så videre. Det er vemodig å si farvel til Solbakken. Samtidig som det er vemodig, så tror vi det er den riktige løsningen. Det er noe vi har vurdert over en lang periode. Resultatutviklingen i 2020 for FCK i Superligaen er ikke FCK verdig. Ståle og jeg har snakket mye sammen, og det er han enig i, sa styrelederen.

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessfulle treneren i klubbens historie. Alle skylder Ståle en stor takk for den enorme innsatsen han har lagt ned i de årene han har vært her. Resultatene i 2020 er imidlertid langt under det generelle ambisjonsnivået vårt. Ståle har selv sagt at ingen individer står over klubben, og det gjelder også for ham. Tiden er derfor inne for å slippe nye krefter til for å bygge et nytt fundament, la han til.

Bo Rygaard avviste at det lå en personlig konflikt bak sparkingen av den meritterte norske treneren.

– Jeg kan kategorisk avvise at det ligger noen konflikt bak, opplyste han.

Etter fire kamper i superligaen ligger hovedstadslaget på 9. plass etter å ha tapt to av kampene. I forrige sesong endte FCK på 2.-plass i serien.

Nekter å uttale seg

Ståle Solbakken har ikke ønsket å uttale seg om klubbens beslutning, verken til klubbens nettsted eller i noen annen form.

– Det er det Ståle og jeg har avtalt. Det er det han ønsker, og det synes jeg er helt «fair», sa Rygaard.

– Jeg har fått spørsmål om det er noen konflikter, og det kan jeg avvise 100 prosent. Noen ganger kan det være uenigheter, men det er ingen konflikter. Noen ganger har Ståle ikke fått de økonomiske forutsetningene han har ønsket, men han har likevel fått vide rammer, og det har han vært takknemlig for, fortsatte Rygaard.

Han stilte til pressekonferanse sammen med den mangeårige FCK-profilen William Kvist, som tar over som midlertidig sportslig leder.

Hjalte Bo Nørregaard overtar FC København midlertidig etter Ståle Solbakkens exit.

Erstatteren har enorm respekt

39-åringen har til sammen ti år bak seg som spiller for FCK. De siste fire årene har han vært trener i klubbens ungdomsavdeling.

– Når klubben ber meg om hjelp, er jeg selvfølgelig klar til å trå til, sa Nørregaard på FCKs nettsted.

Lørdag morgen ble det kjent at Ståle Solbakken har fått sparken i hovedstadsklubben.

– Jeg har enorm respekt for Ståle og det han har prestert for klubben. Han har hatt mange dyktige mennesker rundt seg som jeg kommer til å samarbeide med, mente Nørregaard.

Han leder sin første trening med A-laget lørdag klokken 15.