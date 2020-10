Tok spesielt grep da Norge gikk tom for smittevernutstyr

Dagen før statsminister Erna Solberg stengte ned landet og innførte de strengeste og mest inngripende tiltakene i Norge siden fredstid, erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) koronaviruset for en pandemi.

Selv om det ikke hadde gått mange ukene siden Norge hadde fått sitt første tilfelle, var pandemilagrene i Norge allerede i ferd med å tømmes.

Til tross for at helseminister Bent Høie ble gjort kjent med situasjonen allerede i januar, ble det ikke lagt noen klar plan for hvordan man skulle sikre nok smittevernutstyr på norske sykehus.

1000 par hansker på én pasient

Det går nemlig med store mengder smittevernutstyr når en alvorlig koronasyk pasient blir lagt inn på et luftsmitteisolat.

I løpet av én uke vil det for eksempel brukes over 1000 par med hansker – på én pasient.

– Det betyr at hvis vi ikke får de bestillingene vi har inne, så blir det krevende for oss, sa administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst til TV 2 i mars.

Tirsdag har dokumentarserien «Norge i krise» premiere på TV 2. Der møtes statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg til samtale.

– Mitt store mareritt

En åpenhjertig Høie forteller om kaoset som oppsto da mangelen på smittevernutstyr plutselig ble prekær.

– Redselen for at vi skulle gå tom for smittevernutstyr var mitt store mareritt i de ukene. Å be helsepersonell gå på jobb for å hjelpe syke mennesker, selv om vi ikke kunne beskytte de mot smitte, var en helt forferdelig tanke, sier helseministeren.

Og Høie avslører at han tok et drastisk grep for å sørge for at utstyret kom frem.

– Jeg var veldig operativ, og jeg lastet ned en app, så jeg kunne følge flyene fra Kina til Norge for å være sikker på at de kom frem.

– Krevende situasjon

Men helseministeren møtte på flere utfordringer underveis.

Samme dag som Norge stengte ned, måtte nemlig Høie i karantene da en medarbeider i Helsedirektoratet fikk påvist viruset.

– Det var ikke en enkel beslutning å dra hjem og ha hjemmekontor den dagen Norge stengte ned. Det var en krevende situasjon å lede alt dette arbeidet fra kjøkkenbordet, sier han.

Også direktør i FHI Camilla Stoltenberg måtte gå i karantene denne dagen.

– Jeg opplevde det å gå i karantene som svært overraskende og sjokkerende, men samtidig som noe man måtte håndtere. Nå fikk vi sjansen til å vise at det går an å leve på denne måten. For hvis vi ikke klarte det, så ble det i hvert fall vanskelig å vise andre at de kunne leve slik, forteller Stoltenberg.

– Kan bli litt streng

Helseminister Høie legger ikke skjul på at de siste månedene har vært tøffe. Det har også hans kolleger fått erfare.

– Bent er den statsråden som til en hver tid, 24 timer i døgnet har holdt på med dette. Da hender det at han ikke har hatt helt tålmodighet med alle oss andre, sier statsminister Erna Solberg.

Etter å ha lært Høie å kjenne, har imidlertid statsministeren lært seg noen triks.

– Hvis man er litt uenig, så ringer jeg på forhånd og snakker med ham. Bent kan bli litt spiss, han blir aldri høylytt, men han kan bli litt streng, sier Solberg.

Det er noe helsedirektør Bjørn Guldvog kjenner seg igjen i.

– Jeg har også kjent litt på den skarpheten, og tenkt: Nå har du ikke så mye å gå på, sier Guldvog.

«Norge i krise» har premiere på TV 2 tirsdag klokken 22.40 eller når som helst på TV 2 Sumo.