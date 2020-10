Ståle Solbakken har fått sparken i FC København – TV 2-ekspert tror A-landslaget kan bli neste stopp

Årsaken er at FC København ikke har levert resultater på et tilfredsstillende nivå i Superligaen i 2020, skriver klubben i en pressemelding.

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessfulle manager i klubbens historie med en imponerende resultatliste. Alle som er en del av FCK skylder Ståle en stor takk for den enorme innsatsen han har gitt til klubben og for de resultatene han har skapt. Vi må dog konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende, og det tar vi nå konsekvensene av, sier styreleder Bo Rygaard en uttalelse.

EKSPERT: Jesper Mathisen tror NFF nå kan komme til å ansette Ståle Solbakken som ny landslagssjef. Foto: Lise Åserud

Styrelederen legger til at det har vært en vanskelig beslutning.

– Vi har tenkt oss lenge og grundig om, og vi mener at dette er det beste for FCK i den situasjonen vi er i, sier Rygaard.

TV 2-ekspert: – Nå øker presset på Lagerbäck

Også FCKs norske assistenttrener Bård Wiggen er ferdig i klubben. TV 2-ekspert Jesper Mathisen synes FCKs avgjørelse er overraskende.

– Det er overraskende, for selv om det har gått dårlig en stund for FCK, så har Ståle Solbakken vært en tilnærmet gud der nede, påpeker han.

Nå tror TV 2-eksperten at det kan være duket for at Solbakken blir landslagssjef.

– Dette gjør at presset på Lagerbäck øker. Jeg tror ikke NFF trodde at Solbakken kunne være tilgjengelig i 2020. Men etter tapet mot Serbia og at Solbakken nå er tilgjengelig, ser det alt plutselig annerledes ut, sier Mathisen.

Solbakken var klar for NFF-jobben fra 2012, men ble løst fra den avtalen da han fikk tilbud om hovedtrenerjobben i den tyske storklubben Köln. Det gjorde at Egil «Drillo» Olsen fortsatte i jobben.

Mathisen mener Solbakken passer perfekt som landslagssjef for Norge.

– Ja, Solbakken har internasjonal erfaring og suksess med FCK. Han har kvalifisert laget til europeisk gruppespill gang på gang, og også vist seg som en sterk trener i store kamper. Motivatoren Solbakken er også en utrolig viktig faktor. Jeg tror også spillerne ville elsket å spille for Solbakken, mener eksperten, og slår fast:

– Solbakken sa jo ja i 2012, og jeg regner med at han også vil være interessert i å overta Norge nå, selv om han naturlig nok vil være aktuell også for utenlandske klubber. Han vil stå igjen som en FCK-legende i evigheter. Men om han nå får muligheten til å trene den nye generasjonen i Norge, med Braut, Ødegaard også videre, så rimer det godt i mine ører.

Erstattes av Bo Nørregaard

Etter fire kamper så langt i sesongen ligger København på en niende plass på tabellen. Av de fire siste kampene står klubben med kun én seier.

I forrige sesong endte de på en andreplass, ni poeng bak seriemester Midtjylland.

Tidligere toppspiller William Kvist og U19-trener Hjalte Bo Nørregaard overtar treneransvaret midlertidig.