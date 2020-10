Grov voldtektssak – skal ha mishandlet flere gravide samboere

En 27-åring er tiltalt for å ha voldtatt tidligere samboere. Flere av dem var gravide med hans barn da de ble utsatt for vold og overgrep. Mannen skal også ha forgrepet seg på flere barn.

I april 2019 gikk en kvinne i 20-årene til politiet og anmeldte samboeren sin. Hun fortalte at hun var blitt utsatt for omfattende vold og overgrep.

Siden har politiet rullet opp en av Norges-historiens groveste overgrepssaker. Totalt er det ni fornærmede, flere er tidligere samboere og har barn med den tiltalte 27-åringen.

Mandag begynner rettsaken i Bergen tingrett. Den rystende tiltalen inneholder punkter om mishandling, voldtekter, seksuelle overgrep mot barn under 14 år, drapstrusler og dyremishandling.

Forhold begått over ti år

– Det er en stor og alvorlig sak, både på grunn av antall fornærmede og alvorsgraden i det han er tiltalt for, sier statsadvokat Kristne Herrebrøden.

PÅTALEANSVARLIG: Statsadvokat Kristine Herrebrøden fører saken for påtalemyndigheten i retten. Foto: TV 2, Anne Sofie Mengaaen

27-åringen ble pågrepet i juni 2019. Siden har politiet fått opplysninger om stadig flere straffbare forhold. Det eldste tiltalepunktet skjedde i 2009, da han som 17-åring skal ha forgrepet seg på en jente under 14 år.

– Flere av kvinnene har først vært avhørt som vitner. Da har de forklart seg om ting som har gjort at de senere har fått status som fornærmede, forteller Herrrebrøden.

TV 2 forstår at det har foreligget enkelte saker på 27-åringen hos politiet i en lengre periode.

Snøballen begynte likevel ikke å rulle før i april 2019 da hans daværende samboer gikk til politiet og fortalte at hun hadde blitt utsatt for omfattende fysisk og psykisk vold og seksuelle overgrep, noen av dem mens hun var gravid. Ved en anledning skal 27-åringen ha løftet henne mot en vegg etter halsen.

– Aldri sett noe så grovt

Totalt er det ni fornærmede i saken. Flere av forholdene begått mot de tidligere samboerne beskrives som mishandling i tiltalen.

Tre av hans tidligere samboere var gravide med hans barn da han skal ha utført volden. Ved en anledning har han ifølge tiltalen truet med å drepe deres ufødte barn.

Flere av tiltalepunktene beskriver også at mannen skal ha urinert eller onanert på sine tidligere samboere uten deres samtykke. Han skal også ha mishandlet en valp mens hans kjæreste måtte se på.

– Jeg har jobbet med familievoldssaker i 20 år, og jeg har aldri sett noe så grovt, sier Sjak Rasmussen Haaheim.

Han er bistandsadvokat for den ene kvinnen som ble utsatt for vold da hun var gravid med 27-åringens barn. Han sier hans klient synes saken er vond og belastende.

Vil redegjøre for gjentakelsesfare

Rettsoppnevnte sakkyndige har gjort en vurdering av 27-åringens mentale helse. Deres rapport vil legges frem i retten mandag.

– Jeg ønsket å få en sakkyndig rapport for å få godt opplyst for retten hvorvidt det foreligger gjentakelsesfare, herunder risiko for nye seksuelle overgrep og vold, sier Herrebrøden.

TV er også kjent med at mannen er tidligere straffedømt, og at noe av det han er dømt for er seksuell omgang med mindreårige.

Kan bli dømt til forvaring

Mannen er tiltalt for å ved tre anledninger ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, to av de under 14. Strafferammen for dette alene er 10 år, men påtalemyndigheten har varslet at de vil anvende straffelovens paragraf 79 som åpner for å gi straff utover det som er strafferammen på det strengeste tiltalepunktet.

FORSVARER: Sigurd Klomsæt er den tiltalte mannens advokat. Foto: Terje Pedersen

Påtalemyndigheten har også tatt forbehold om at de kan legge ned påstand om forvaring.

– Jeg vil ta stilling til spørsmålet om han bør dømmes til fengselsstraff eller forvaring mot slutten av hovedforhandlingen, sier statsadvokat Herrebrøden.

27-åringens forsvarer, Sigurd Klomsæt, sier til TV 2 at hans klient er lei seg for at han risikerer å bli dømt til forvaring. Han vil foreløpig ikke kommentere på hvorvidt 27-åringen erkjenner straffskyld.

– Han vil svare på det i retten mandag. Det blir feil av meg å ta det nå, sier Klomsæt.

TV 2 er likevel kjent med at mannen har benektet mange av forholdene underveis i etterforskningen.