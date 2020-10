Klokka 02 natt til lørdag ble president Donald Trump av lege Marc Siegel på Fox News-programmet «Tucker Carlson Tonight». Legen er tilknyttet kanalen. Seigel stilte presidenten en rekke spørsmål om hvordan han føler seg.

– Jeg føler meg kjempebra, svarte Trump på spørsmål fra legen om hvordan han føler seg nå.

Intervjuet gjennomføres på video mens presidenten står utenfor Det hvite hus.

– Var du redd?

– Jeg følte meg helt annerledes etter 24 timer. Jeg tror jeg kunne forlatt sykehuset tidligere, svarer presidenten, som forteller at hadde vondt i halsen, men at han ellers følte seg bra.

– Føler meg sterk

Presidenten forteller at han ønsket å forlate sykehuset etter ´én dag, men at de ønsket å ha han inne til observasjon.

Trump fortalte at han hadde vært medisinfri de siste åtte timene, og at han føler seg helt topp.

– Jeg føler meg veldig sterk, veldig bra. Det er mange som har covid, eller Kina-virus som jeg kaller det, og ikke føler seg like bra. Men jeg har det veldig bra nå, sier han.

Trump innrømmer å ha forhandlet med de ansatte ved sykehuset i et forsøk på å bli utskrevet tidligere.

– Jeg har forhandlet, ja. Jeg har masse respekt for disse legene, noen av de beste. Men jeg ville forlate sykehuset mye tidligere.

– Jeg ville dra etter første dag, etter at jeg tok Regeneron følte jeg meg ikke i dårlig form lengre. Men jeg ble der i 3,5 dager fordi de ville være sikre, sier han.

Presidenten sier at hans første symptomer på viruset var at han begynte å føle seg sliten.

– Jeg følte meg ikke sterk. Jeg hadde ikke problemer med pustingen, ingenting av det, men jeg følte meg ikke sterk.

– Jeg følte meg ikke livlig og full av energi, jeg følte meg ikke slik presidenten i USA bør føle seg, sier han.

Trump fortalte også at han ble testet på nytt i dag. Resultatet av denne er ikke klart.

- Jeg er på enten i nedre sjiktet eller smittefri. Det er flott å se det forsvinne.



Inviterer til stort valgkampmøte

Donald Trump planlegger å samle en stor folkemengde utenfor Det hvite hus lørdag til et arrangement om «lov og orden».

USAs president kommer til å tale fra en av presidentboligens balkonger, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AP.

Ifølge The New York Times' kilder er planen at flere hundre personer skal delta på valgkampmøtet på plenen.

Lørdag er det to uker siden det som regnes som et «superspreder»-arrangement gikk av stabelen i Rosehagen.

Totalt 17 personer tilknyttet Det hvite hus har så langt testet positivt for koronaviruset, inkludert president Donald Trump.

Etter at Trump har møtt folkemengdene ved Det hvite hus, skal han reise til Sanford i Florida for å stille på et valgkampmøte.