Presidentdebatten er avlyst

Den kommende debatten mellom Joe Biden og Donald Trump er avlyst etter at presidenten nektet å avholde debatten over nett.

Ifølge en uttalelse gjengitt av New York Times ble kommisjonen for presidentdebatter enige om å avlyse den kommende debatten, etter at president Donald Trump har uttalt at han nekter å stille i en virtuell debatt.

Avlysingen kommer etter 48 hektiske timer, der kommisjonen har diskutert med begge sider hvordan debatten skulle bli avholdt. Også Wall Street Journal og Washington Post er blant mediene som melder at debatten avlyses.

Kommisjonen annonserte torsdag at debatten, fordi Trump testet positivt for koronaviruset, ville bli holdt over internett i stedet for i Miami slik det var planlagt.

Det hvite hus gikk hardt ut mot avgjørelsen, og påpekte at presidentens lege har gitt ham klarsignal til å gjenoppta sine offentlige oppgaver igjen allerede denne helgen.

Arrangøren svarte derimot at det var uaktuelt å avholde en fysisk debatt. De viste til smittevernregler for såkalte town-hall-debatter der tilhørerne etter planen skulle få stille spørsmål til kandidatene

Den første debatten mellom de to kamphanene, som gikk av stabelen i slutten av september, er blitt kalt den verste TV-debatten noensinne. Den ble preget av feilinformasjon, fornærmelser og avbrytelser.

Dermed blir trolig debatten i Nashville 22. oktober det neste og siste møte mellom kandidatene. Fredag annonserte Donald Trump at han planlegger å samle en stor folkemengde utenfor Det hvite hus lørdag til et arrangement om «lov og orden».