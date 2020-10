Rashford fikk hedersmedalje av dronning Elizabeth

Fredag kveld ble det klart at Marcus Rashford ble tildelt en MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) for sin innsats mot barnefattigdom under koronaperioden.

I utgangspunktet skulle hedersmedaljen deles ut i juni, men dronning Elizabeth II valgte å utsette det til oktober. Grunnen var at hun da kunne dele ut medaljen også til personer som spilte en avgjørende rolle i de første månedene av landets kamp mot koronaviruset.

I sommer kjempet Manchester United-stjernen for at 1,3 millioner barn skulle få gratis måltider i sommerferien.

– Jeg er utrolig stolt og ydmyk. Som en ung svart mann fra Wythenshawe hadde jeg aldri trodd jeg ville få en MBE i en alder av 22. Dette er et veldig spesielt øyeblikk for meg selv og familien. Spesielt er dette et spesielt øyeblikk for min mor, som er den som hadde fortjent medaljen, skriver Marcus Rashford på Instagram.

– Kampen for å beskytte våre mest sårbare barn er langt fra over. Jeg kommer til å gjøre alt i min makt for at kampen fortsetter, skriver 22-åringen.

Ordningen var forbeholdt familier med behov for hjelp og skulle bare vare under korona-nedstengingen i sommer. Rashford sitt engasjement sørget for at regjeringen valgte å utvide tilbudet ut sommeren.

– Vi måtte tenke ut den beste måten å gjøre det på, for å finne ut hvordan disse familiene kan spise over en lengre periode uten problemer, sa Rashford den gang.

I juni ble 22-årige Rashford den yngste æresdoktoren i historien ved Universitet i Manchester for arbeidet hans mot barnefattigdom.

Universitet i hjembyen har aldri tidligere delt ut en æresdoktorgrad til en så ung person. Det er den høyeste æresbevisningen universitet kan dele ut.

Tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson og klubblegenden Bobby Charlton er tidligere har mottatt den gjeve utnevnelsen.

– Når du ser på de fantastiske navnene som tidligere har fått denne doktorgraden, blir man ydmyk, sa Rashford i en uttalelse.