Legendens sønn før Norge-møtet: – VM betyr noe helt spesielt for oss rumenere

Den norske EM-drømmen ble knust i 1-2-tapet mot Serbia torsdag, og det samme er faktum for søndagens Nations League-motstander Romania.

De røk med tilsvarende siffer på Island, og dermed er VM-sluttspillet i 2022 neste mulighet for et stort mesterskap også for dem.

Forut for oppgjøret med Lars Lagerbäcks Norge på Ullevaal, spår landslagssjef Mirel Radoi en åpen og målrik affære.

– Begge lag vil sannsynligvis score, målet vårt er å holde hullen, men hvis du ser på den offensiven Norge har å vise til, så blir det mest sannsynlig en interessant kamp med mange mål, sier Romania-sjefen til TV 2.

– Ingen tvil om at Norge har utviklet seg

Lagene møttes så sent som i EM-kvaliken i fjor, da det endte 2-2 på Ullevaal og 1-1 i Bucuresti. Siden det har den tidligere landslagsspilleren Radoi tatt steget fra sin rolle som sjef for U21-landslaget og erstattet en Cosmin Contra, som ikke fikk fortsette etter nedturen med 4. plass i Norges EM-kvalikgruppe i fjor. Nå er han spent på hvordan lagene står til hverandre sammenlignet med i 2019.

FIKK EN GOD START: Mirel Radois Romania tok fire poeng på de to Nations League-kampene i september. Foto: Johann Groder/AFP

– Det er ingen tvil om at Norge har utviklet seg. For vår del kan jeg si at det er nå vi endrer ting. Vi har nye ideer, vi har kalt opp nye spillere og det vil helt sikkert bli en interessant kamp, sier 39-åringen.

Legendens sønn på motsatt banehalvdel

En av dem som Norge nesten garantert skal bryne seg på på Ullevaal søndag er Ianis Hagi. 21-åringen er sønn av Gheorghe Hagi, selve symbolet på Romanias storhetstid i verdensfotballen på 90-tallet.

LEGENDE: Gheorghe Hagi jubler for lagkamerat Ilie Dumitrescus scoring mot Argentina under VM i 1994. Med Hagi på laget var rumenerne så høyt som 7. plass på FIFA-rankingen i en periode på 90-tallet. Foto: Douglas C Pizac/AP

Den gang var man kun en straffekonkurranse unna VM-semifinale da de tapte kvarten for Sverige i 1994, og rumenerne spilte også åttedelsfinaler i både 1990 og 1998. Sistnevnte turnering var imidlertid, som for Norge, sist gang Romania var med i det aller gjeveste selskap.

– Mitt mål og vårt mål er å kvalifisere seg for de store turneringene. Det betyr ikke noe om det er et EM eller et VM, men for oss rumenere betyr selvfølgelig VM noe spesielt ettersom det er så mange år siden vi kvalifiserte oss, sier Hagi til TV 2.

To år inn i sin karriere som A-landslagsspiller har han fremdeles sine beste landslagsminner fra U21-EM i fjor. Da scoret han både mot Kroatia og England for et rumensk lag som tok seg helt til semifinalen. På TV 2s spørsmål om hvordan det vil føles å kunne trå i sin fars fotspor og spille VM-fotball med sitt hjemland, er han klar i sin tale.

– Jeg har allerede erfart å spille i sluttspill, hvis du tenker på U21-EM i 2019. Da hadde jeg en følelse som jeg aldri har hatt tidligere. Jeg kom inn til seniorlandslaget med den samme mentaliteten, et ønske om å vinne alle kamper, forklarer han.

– Alle kamper blir som finaler

Veien mot den VM-plassen kan gå gjennom Nations League, ettersom vinneren av vår gruppe i denne turneringen har gode muligheter for å sikre seg en backup-plass i VM-playoffen til mesterskapet i Qatar vinteren 2022.

STERK SPILLERKARRIERE: Radoi (til venstre) i duell med Valencias Xisco i en UEFA-cupkamp i 2005. Den defensive midtbanespilleren spilte 67 landskamper for sitt Romania. Foto: Vadim Ghirda/AP

Skal det skje, har man imidlertid neppe råd til å tape på Ullevaal søndag. Rumenerne leder gruppen etter 1-1 hjemme mot Nord-Irland og en overraskende 3-2-seier borte mot Østerrike i september, men Norge er kun ett poeng bak.

– Alle profesjonelle spillere forsøker å gjøre alt de kan for å kvalifisere seg til slike turneringer. I kvalifiseringer til store turneringer så blir alle kamper som finaler. Min erfaring som spiller, der jeg også spilte i UEFA-cupen og Champions League, er at kamper fra de store turneringene ikke kan sammenlignes med noe, sier landslagssjef Radoi, som selv spilte EM i 2008 for sin nasjon.

Hagi imponert over Berge-utvikling

Søndagens oppgjør mot Norge blir også en mulighet for Hagi til å treffe igjen en lagkamerat fra sin tid i belgisk fotball. Den offensive midtbanespilleren var nemlig lagkamerat med Sander Berge i Genk, frem til de begge forlot belgierne i januarvinduet. Berge endte som kjent i Sheffield United, mens Hage tok steget til den skotske storklubben Rangers.

– Sander er en spiller av høy kvalitet. Jeg har fulgt utviklingen hans siden han forlot Belgia, og han tilpasset seg raskt i England. Jeg mener han er til stor hjelp for sin klubb, han spiller regelmessig i Premier League og han er til stor nytte både for klubben sin og landslaget sitt, sier Hagi.

MØTES IGJEN: Sander Berge og Ianis Hagi spilte sammen i belgisk fotball. Her slår de to av en prat etter 1-1-kampen i Bucuresti i oktober i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Lærer av Gerrard daglig

Selv har han fått erfare både skotsk toppfotball og Europaliga siden overgangen til Glasgow-klubben, der han først var på utlån og deretter foretok en permanent overgang i sommer. Og selv om hans far er en legende i fotballen, er han klar på at Rangers-manager Steven Gerrard også har mye å lære ham.

TAR STEG I SKOTTLAND: Hagi feirer scoring mot Braga i Europaligaen i februar. Foto: Andrew Milligan, PA/AP

– Overgangen var selvsagt et steg opp for meg på alle måter. Jeg føler meg verdsatt og forstått, og når man jobber med en sånn manager så kan man lære nye ting daglig. Jeg ser frem til å lære og utvikle meg under hans ledelse, sier Hagi.

Som søndag altså står på motsatt banehalvdel når Norge skal forsøke å reise kjerringen etter nesestyveren mot Serbia.

