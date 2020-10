Klæbo: – Riktig å trekke i nødbremsen

Skiesset Johannes Høsflot Klæbo er glad for at FIS kom frem til riktig løsning.

Fredag kom beskjeden at forbudet mot fluor i skismurningen blir utsatt ett år.

Det er Johannes Høsflot Klæbo glad for.

– Jeg synes at det er bra når utfallet blir som det blir. Målet er at vi skal konkurrere på like vilkår og da er det helt riktig av FIS (Det internasjonale skiforbundet) å trekke i nødbremsen. Målet er å få bort fluoren og det har vist seg å ha krevd litt mer tid, sier Klæbo til TV 2.

– Målet er klart. Fluor skal bort med tanke på miljøet og helseskader. Det er klart at det har vært mye usikkerhet, men det er godt at FIS fortsetter jobben, slik at vi får et best mulig testregime som mulig, mener Byåsen-løperen.

Utsettelsen gjelder i alle grenene FIS arrangerer verdenscuper i. Grenene er langrenn, skihopping, kombinert, alpint, telemarkskjøring, snøbrett og freestyle.

Det har vært mye forvirring rundt fluorforbudet og testmetodene.



Langrennsjef Espen Bjervig er også glad for at Det internasjonale skiforbundet tok til fornuft.

– Man endte på en klok beslutning om å utsette forbudet fordi man ikke har testsystemer som er bra nok. Det viktigste for meg er at vi konkurrere på like forhold, og det vil vi gjøre nå med noen fluorprodukter. Så får vi håpe at testen blir klar til neste år, sier Bjervig til TV 2.

Johannes Høsflot Klæbo har brukt den siste tiden på samling i Molde og hjemme i Trondheim.

23-åringen har brukt lite energi på fluorforbudet i oppkjøringen til en ny sesong.

– Det har vært mye usikkerhet, men slik blir det alltid når nye regler skal innføres. Jeg har vært trygg på at FIS kommer opp med gode nok testmetoder. Personlig har jeg ikke brukt så mye tid og energi på det, forteller han.

I stedet har han trent mot sesongstarten og lagt grunnlaget for sesongens store mål. Ski-VM i Oberstdorf neste år.

– Det store målet er VM. Jeg håper at vi klarer å komme i så god form som mulig til det. Det blir spennende å se hvordan sesongen blir. Man må bare vente å se, og så håper jeg at vi skal gå er par skirenn, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Sesongstarten er 20. november på Beitostølen. Der sprint, 10 km og 15 km er på agendaen.