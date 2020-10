Slik vil TV 2-eksperten se «Nye Norge» i Nations League

Se Norge-Romania søndag fra 17.00 på TV 2!

EM-sluttspillet neste sommer går uten Norge, og etter torsdagens playoff-tap mot Serbia er det nå tid for å gi nye krefter muligheten så snart som mulig.

Det mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som håper Lars Lagerbäck og den norske landslagsledelsen bør bruke de fire resterende kampene av denne høsten til å danne en ny stamme i laget som skal konkurrere om VM-plass i 2022.

Forut for søndagens oppgjør mot Romania - det første av fire gjenstående Nations League-oppgjør på nivå B - tar han til orde for at minst fire mann fra torsdagens startellever bør få mindre fremtredende roller fremover.

– I midtforsvaret så tror jeg Tore Reginiussen har spilt en av sine aller siste landskamper, for jeg tviler på at han går løs på en VM-kvalik i 2021. Jeg tror enten det var hans siste kamp torsdag eller at han iallfall spiller en av sine siste landskamper i 2020. Da må det inn en ny og yngre stopper der, sier Mathisen.

I faktaboksen nederst i saken ser du hvem Mathisen lanserer som kandidater på de forskjellige plassene han ønsker fornyelse de kommende landskampene!

– Jeg forventer også at spillere som Markus Henriksen, Stefan Johansen og Haitam Aleesami ikke får like mye spilletid i fortsettelsen. Jeg forventer at Lagerbäck, eventuelt en ny sjef etter hvert, kommer til å gå for litt andre type spillere og kanskje litt yngre spillere i slike posisjoner. Vi har alternativer i de posisjonene som jeg ser på som langt bedre. Jeg har satt børs på alle disse kampene, og snittkarakteren på de tre nevnte er veldig, veldig lav, fortsetter TV 2s ekspert.

– Har nå bedre alternativer. De må også få sjansen

Mathisen understreker at torsdagens kamp mot Serbia var en kollektiv svikt - det han omtaler som «sørgelig sorti» - og at samtlige av utespillerne som startet oppgjøret aldri var i nærheten av et godkjent nivå. Allikevel mener han det bør være relativt enkelt å peke på hvilke områder i laget som krever fornyelse.

– Det er jo ikke de tre nevnte spillerne sin feil at det gikk som det gikk mot Serbia, men nå har Lagerbäck en mulighet til å bytte ut en del på laget sitt. Og den muligheten må han ta. Slik jeg ser det bør de tre ha trøbbel med tanke på å ha en fast plass på dette laget i fortsettelsen. De har hatt en fast plass, de har vært en del av Lagerbäcks indre stamme, men der har du nå etter hvert bedre alternativer. Da må de også få sjansen.

– Hva tenker du om dem som hevder at eksperter, som deg, burde kommet med disse advarslene om svakheter i laget på forhånd og ikke i etterkant av torsdagens kamp?

– Grunnen til at vi ikke har snakket så mye om laget er jo at vi hele tiden har visst hvilket lag Lagerbäck kommer til å stille med. Det har jo på mange måter ikke vært så mye å diskutere. Jeg synes også at det i den situasjonen vi var i var et rimelig fornuftig lag med tanke på kampen Norge gjorde mot Nord-Irland i september. Det hadde vært rart om han skulle byttet en haug spillere etter den seieren der. Men det som skuffer meg mest er det han gjør fra benken. Både med tanke på innbyttere, men også med tanke på det han gjør av grep. At vi ikke klarer å endre kampbildet, sier Mathisen, og fortsetter:

– Den kampledelsen til Lagerbäck og Perry er under enhver kritikk, og det har vi sett i kamper også før. Det er vanskelig å kritisere før kampen. En ting er at du har tatt ut feil lag, det kan du klare å reparere med et par bytter og et par endringer formasjonsmessig, men det virket ikke som at det de gjorde underveis egentlig traff så veldig godt. Og det var det mest skuffende for meg. De dro Sørloth litt ned i midtbaneleddet og så videre, og de traff med Mathias Normann, men det kunne jo umulig bli noe verre enn det det var de første 45.

Mener dette er starten på VM-jakten

Når et norsk lag - som i realiteten var basert på det beste Lagerbäck hadde å velge blant - så til de grader blir avkledd på eget gress, mener Mathisen nå at det er den riktige timingen for å la nye krefter slippe til. Det kan starte allerede i søndagens TV 2-sendte kamp mot Romania.

FØLGER NORGE TETT: Jesper Mathisen, her på indre bane på Ullevaal i forbindelse med torsdagens kamp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

– De kampene som kommer fremover er i praksis en del av kvaliken til VM i 2022, så vi må tenke på et lag som skal spille i 2021 og 2022 allerede nå. Jeg tror vi får se at nesten halvparten av utespillerne kommer til å bli byttet ut fra det som har vært en toppet ellever til nå. Det laget som Norge stilte med mot Serbia var en toppet ellever for Lagerbäck, kanskje med unntak av Ole Selnæs. Joshua King har selvsagt vært inne tidligere, men han var jo frisk og kunne spilt. Så Lagerbäck hadde alt å velge i. Når han da selv får se at det ikke fungerer, har han fått en mulighet til å bytte en del av den ut. Og det vil være skuffende om han ikke tar den, sier Mathisen.

Slik ser TV 2s ekspert for seg at «Nye Norge» kan og bør se ut i Nations League fremover: Keeper:

Ingen endring

Her er det ikke noe behov for utskiftninger. Rune Allmenning Jarstein er er blitt 36, og sitter på benken for Hertha Berlin akkurat for øyeblikket, men var Norges klart beste spiller igjen på torsdag og virker motivert for fortsettelsen. Da bør han også satses på og dyrkes de neste årene. Høyreback:

Ingen endring

Omar Elabdellaoui hadde ikke sin beste dag på torsdag han heller, men har vært ett av de mest solide kortene under hele Lagerbäcks periode. Det er andre posisjoner i forsvarsleddet der det er mer prekært å gjøre endringer. Midtstoppere:

Ut: Tore Reginiussen

På kort sikt kan erstatteren være Sigurd Rosted, som har gjort sakene sine veldig bra i Brøndby. Jeg forventer at han får muligheten i en av de to neste kampene. Vi har også en mann i England i Leo Østigård, som er med her for første gang nå, som også er spennende og bør får muligheten. Marius Lode i hjemlige Bodø/Glimt er et annet spennende navn, men vi skal vite at steget fra Elitserien til topp landslagsnivå er ekstremt stort. Selv Kristoffer Ajer, som har vært utenlands i et par år nå og er vårt sikreste kort her, blir tidvis avslørt i møtet med en av Europas røffeste spissbamser mot Serbia. For at Norge skal komme oss opp enda ett hakk, er vi nødt til å bli mye, mye bedre i disse posisjonene. Venstreback:

Ut: Haitam Aleesami

Den naturligere erstatteren både nå og på lengre sikt er Birger Meling. Han har vært veldig god i Frankrike og må ha hatt en liten skade siden han var utenfor troppen sist. Han har allerede vært litt inne i Lagerbäck-varmen, og skal, bør og må få tillit på den venstrebacken igjen nå. Høyrekant:

Ingen endring

Det er ikke sikkert at et norsk landslag skal spille 4-4-2, men så lenge de gjør det vil det være naturlig at Martin Ødegaard bekler en slik innoverkantrolle. Han var langt ifra på sitt sedvanlige nivå torsdag, men er fremdeles en av våre soleklart beste og viktigste menn offensivt. Sentral midtbane:

Ingen endring

Mathias Normann nå tatt den ene midtbaneplassen ved siden av Sander Berge. Han har vært veldig, veldig god for Norge i de minuttene han har spilt. Han hadde det litt trøblete mot Østerrike, men da slet jo hele laget og det var hans første kamp fra start. Så var han veldig, veldig god med innhopp og en nydelig scoring sist. Han har nå spilt seg inn på den sentrale midtbanen. Venstrekant:

Ut: Stefan Johansen

Det aller viktigste er at vi faktisk har en kantspiller ute på venstrekanten, og ikke en sentral midtbanespiller som ikke klarer å verken bidra offensivt eller defensivt. Der kan både Jens Petter Hauge og Moi spille, og jeg forventer at en av de to kommer til å starte kampen mot Romania. Moi har vist gjennom flere år at han kan være viktig for Norge, mens Hauge i den formen og med den positive auraen som han har rundt seg nå også må få sjansen. Det blir nærmest et folkekrav etter hvert. Angrep:

Ingen endring

Selv om verken Erling Braut Haaland eller Alexander Sørloth kan se tilbake på Serbia-kampen som et oppgjør å være bekjent av, er vi absolutt godt forspente her. Med Joshua King i bakhånd, som jo må få seg et bedre kamptilbud etter hvert, er det mannskapsmessig i hvert fall ikke her det skal skorte for Norge og Lagerbäck. Vår sterkeste lagdel på papiret. Nå handler det om å få omsatt det til scoringer, også mot bedre motstand. Da kreves det nok en annen tilnærming til det offensive enn det vi har levert i de to hjemmekampene våre på Ullevaal i høst.

