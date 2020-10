Dette var målet til Casper (12): – Vi kan le litt av det nå

Casper Ruud satte seg et hårete mål på ungdomsskolen. Det målet nådde han fem år før planen.

Casper Ruuds karriere har virkelig skutt fart de siste årene. Mye raskere enn hovedpersonen selv hadde trodd.

– Da jeg begynte på ungdomsskolen, lagde vi en presentasjon om oss selv for å bli bedre kjent med hverandre. Da skrev jeg at målet mitt var å bli topp 50 i verden innen 2025. Det har gått litt fortere enn det, sier Casper Ruud med et smil.

21-åringen fra Snarøya er nå rangert som den 25. beste tennisspilleren i verden på ATP-rankingen.

Pappa og trener Christian Ruud ler litt av situasjonen.

– Vi kan le litt av det nå. Han er nummer 25, fem år før han trodde han skulle bli topp 50. Han var tolv år og visste ikke så mye om det. Jeg visste mye om tennis, og det er flere tusen som ikke blir topp 300 en gang. Det er vanskelig, men han har vært seriøs og jobbet hardt. Det har gitt resultater, sier Christian Ruud til TV 2.

Selv om Casper Ruud er foran målet han satte som tolvåring, er han langt fra mett.

– Det er selvfølgelig gøy. Det er ingen garanti at man kommer så høyt kommer på rankingen. Det er bare å gå for mer. Jeg har ingen grunn til å stoppe nå når jeg er i en god «flow». Så får vi se hvor det bærer, sier Ruud til TV 2.

Det neste målet er å komme blant de ti beste i verden.

– Jeg tror jeg er på god vei. Jeg må fortsette med det jeg gjør riktig, samtidig som jeg må være kritisk til meg selv. Steget opp til topp ti er langt, men det føles ikke så langt. Det er neste delmål, sammen med å etablere meg i toppen og bli værende. Det er ingen enkel oppgave i seg selv, sier han.

Vil ta over tronen

De siste sesongene har 21-åringen møtt flere av de største stjernene i tennisverdenen. Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem er noen av dem.

Det inspirerer Snarøya-gutten.

– På et tidspunkt var de kanskje på samme nivå som meg. Det er ikke umulig for meg å komme på det nivået. Det er en utrolig lang vei, men ikke en umulig vei, selv om mange vil hevde det. Jeg har spilt mot de, kjent hvor gode de er. I noen sett har jeg fått juling, i andre har jeg vært nær. Jeg håper jeg får flere slike erfaringer, sier nummer 25 i verden.

Men det kommer en tid der de aller beste blir eldre, og da er Ruud klar for ta over stafettpinnen.

– Det er en litt yngre generasjon som kommer. Jeg skal prøve å være klar når de aller største, dessverre, trer av tronen. Jeg tror tennisverdenen kommer til å være mer åpen enn det den har vært den siste tiden. Det har vært en ekstrem dominanse av Nadal, Federer og Djokovic. Ingen har klart å bryte ned den veggen de har satt opp. Når den faller, skal jeg melde meg på og forhåpentligvis kjempe om de største titlene og de øverste rankingplassene, sier Ruud til TV 2.

Spøkefull om Nadal

En av stjernene som har hjulpet Ruud på veien, er Rafael Nadal. Sammen har de trent på grusen på Mallorca.

– Jeg håper han synes det er kult at en fra akademiet hans spiller mot de store stjernene som har vært rivalene hans i alle år. Jeg møter han av og til på turneringer. Da snakker vi og «catcher up» litt. Nå er jo han blitt en konkurrent, så han kan ikke gå rundt å være barnepasser for meg og holde meg i hånden hele tiden. Han har sine egne kamper og turneringer å fokusere på, ler Casper Ruud.

Pappa og trener Christian Ruud tror sønnen kan nå langt, og håper han kan følge fotsporene til Nadal.

– Han kan helt klart komme topp ti. Alle kan bli nummer én, så det er lov å drømme om det også. Det er ikke usannsynlig, men vanskelig. Klarer han å utvikle seg på hard bane og yppe seg i de turneringene, i tillegg til å vinne to-tre turneringer på grus, så er det mulig å komme blant topp ti, sier den tidligere tennisspilleren.

Denne uken avslutter Ruud grussesongen med ATP 250-turnering i Sardinia.