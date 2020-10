Generalsekretæren i FIS må gå etter «total mangel på tillit»

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skriver i en pressemelding at generalsekretær Sarah Lewis må gå.

– På grunn av en total mangel på tillit, har et stort flertall besluttet at Sarah Lewis ikke lenger vil være generalsekretær i FIS, med virkning fra 9. oktober, står det i en pressemelding.

– En personalsak



Lewis må altså gå på dagen, etter 20 år som generalsekretær. Hun begynte å jobbe for FIS i 1994, og har hatt sin nåværende stilling siden 2000.

– Dette er en personalsak internt i FIS. Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover det som kommer frem i pressemeldingen, skriver skipresident og FIS-medlem Erik Røste.

Sarah Lewis har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Interne stridigheter

TV 2s langrennsekspert mener avskjedigelsen kommer etter en langvarig ulming.

– Jeg vet det har vært interne stridigheter over en lengre periode. Dette er en uenighet mellom henne og styret, sier Petter Skinstad.

I 2018 ble hun tildelt en OBE (Order of the British Empire) for sin innsats for vintersporten.

Lewis er tidligere alpinist, og representerte Storbritannia under vinter-OL i 1988.

Ifølge insidethegames var det forventet at Lewis skulle stille til valg som FIS-president når Gian-Franco Kasper takker for seg ved neste kongress. Han har vært FIS-president i 22 år.

Det sveitsiske skiforbundet har nominert sin president Urs Lehmann som ny FIS-president, mens det britiske har nominert den svenske milliardæren Johan Eliasch.

Kongressen er blitt utsatt til juni 2021, etter en rekke koronavirus-relaterte utsettelser.