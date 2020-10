Politimann som pågrep Floyd får flytte av «sikkerhetshensyn»

Derek Chauvin (44) er fortsatt siktet for drapet på George Floyd. På onsdag ble politibetjenten løslatt mot en kausjon på en million dollar.

Fredag bekreftet en dommer fra Hennepin county at Chauvin får forlate Minnesota, det skriver NBC News.

Årsaken er at kriminalomsorgen i området skal ha funnet bevis for at Chauvin kan være utsatt for «uidentifiserte sikkerhetsproblemer» i forbindelse med hans løslatelse.

Ifølge dommerens kjennelse kan nå Chauvin enten forbli i Minnesota, eller flytte til en av nabostatene.

Ingen permanent adresse

Uten dommerens nyeste kjennelse, ville ikke Chauvin ha fått lov til å forlate staten.

Ifølge kjennelsen vil Chauvin heller ikke ha noen «permanent oppført adresse» i USAs offentlige rettsinformasjonssystem.

Løslatt

Selv om Chauvin er løslatt må han møte i retten om det tas ut tiltale. Ifølge NBC News er det ventet at rettssaken starter i mars neste år.

Det er fire tidligere politimenn som er siktet i saken. Chauvin er siktet for drap, mens J. Alexander Kueng ,Thomas Lane og Tou Thao er siktet for å ha bistått ham.

De tre andre har allerede løst inn kausjoner på 750.000 dollar, og er allerede løslatt, ifølge AP.