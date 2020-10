Oljestreiken er over

Oljestreiken avsluttes, etter at partene har blitt enige i lønnsforhandlingene.

– Det ble enighet mellom partene i dag. Streiken avblåses, og aktivitetene på alle installasjoner kan gjenopptas der det har vært streik, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til NTB.

Også motparten Lederne bekrefter enigheten.

– Vi har fått til en protokoll som sikrer en fullverdig avtale for våre medlemmer som styrer innretningene på sokkelen, sier Per Helge Ødegård, tillitsvalgt for Ledernes medlemmer i Equinor.

Han legger til at partene har satt 21. april 2021 som frist for å forankre enigheten i en bransjeavtale.

Fredag formiddag kalte Riksmekleren partene inn til møte, i håp om å komme til enighet før det blir nødvendig å stenge storfeltet Johan Sverdrup.

Over åtte timer senere var enigheten på plass.

Seks felt har vært ute av produksjon på grunn av streiken, og etter planen skulle streiken trappes kraftig opp neste uke.

Hovedproblemet i forhandlingene har vært situasjonen til en håndfull ansatte som tidligere jobbet ute på sokkelen, men som nå skal utføre de samme jobbene fra kontrollrom på land.

Arbeidsgiversiden ville ikke gå med på at sokkelavtalen skal omfatte slike ansatte.