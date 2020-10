Overgriper avslørt av niåringens skarpe hukommelse

Mandag den 5. oktober ble jenta kidnappet ikke langt fra sitt hjem i Providence i delstaten Rhode Island i USA.

En 34 år gammel mann, som hadde på seg maske, hev jenta i baksetet på bilen sin og kjørte av gårde.

Ifølge Daily Mail begikk mannen deretter et overgrep på jenta.

Kylling-nuggets satt politiet på sporet

En time senere ble jenta sluppet av samme sted som hun ble kidnappet. Da løp hun rett til sine foreldre og fortalte om overgrepet.

Foreldrene kontaktet politiet, og jenta fortalte at hun hadde blitt tatt med til et avsidesliggende område i Providence der hun skal ha blitt utsatt for overgrepet.

Etter dette fortalte hun at 34-åringen tok henne med til en Burger King drive-thru for å kjøpe mat til henne.

Og nettopp dette ble avgjørende for politiet: jenta husket hva hun hadde bestilt – ti kylling-nuggets og en brus.

Politiet besøkte samtlige Burger King-restauranter i området, og saumfarte overvåkingbilder for å finne mannens bil.

Deretter fant de en kvittering som matchet bestillingen jenta hadde husket, og fant et debitkort-nummer. Dette gjorde at de kunne få utlevert mannens adresse fra banken.

– Fjernet fra gaten

34-åringen er nå pågrepet og siktet for kidnapping og seksuelt overgrep. Strafferammen for overgrep i delstaten er seks til 30 år, mens kidnapping kan gi livstid.

– Denne farlige personen er fjernet fra gaten etter raskt og godt arbeid av våre betjenter som jobbet utrettelig i denne saken, sa politisjefen i Providence, Hugh Clements onsdag.

– Vi vet at når noen utfører en slik handling er det fare for at de utfører lignende handlinger igjen, derfor er det viktig å fjerne dem fra gaten, sa politisjefen.

Jenta og 34-åringen kjenner hverandre ikke fra før.