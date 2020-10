Er LeBron tidenes beste? Eller Jordan fortsatt the G.O.A.T🐐?

Fem av Norges fremste NBA-kjennere rangerer sine «topp tre gjennom tidene» og begrunne sitt valg av «The Greatest Of All Time».

LEGENDER: LeBron James og Michael Jordan er to av de største idrettsstjernene verden har sett. Men hvem var best?

Even Lübeck, Grunnlegger av AltomNBA

1. Michael Jordan 2. LeBron James 3. Kareem Abdul-Jabaar

STORHETER: Michael Jordan og Lebron James har definitivt preget NBA-historien. Foto: Streeter Lecka

MJ er størst all time. Seks finaler, seks seirer, seks ganger kåret til finaleseriens beste og helt vanvittig dominerende i sin æra. Han var på ti All-NBA førstelag (de fem beste blir valgt ut), som betyr at han var blant de fem beste basketspillerne i ti sesonger. Og han var også inne blant de fem beste defensive ni ganger...

Fem MVPs (burde fort hatt flere), ledet ligaen i poeng i TI sesonger (karrieresnitt på 30,1 poeng per kamp, flest av alle gjennom tidene), i steals tre ganger, 14 ganger All Star... Resymeet hans er helt spinnvilt. MJ er GOAT!

Stig Omland, Tidligere TV 2s NBA-kommentator og medlem av Time Out Podkasten

1. Michael Jordan 2. Magic Johnson 3. LeBron James

Jeg kan enkelt nevne meritter for å forsvare valget av MJ som geit. Men jeg viser heller til hvordan Jordan ble definisjonen på greatness på tvers av all sport. Hvem er the Michael Jordan of tennis? Osv. Her tror jeg mentaliteten til MJ; viljen til å vinne for enhver pris, enten det var i bordtennis på hotellet, kaste mynt nærmest veggen eller vinne NBA-mesterskap skiller ham fra de andre storhetene i NBA-historien.

Arnstein Friling, sportskommentator i V sport

Kareem Abdul-Jabaar spilte for LA Lakers i 14 år. Foto: Anonymous

1. LeBron James 2. Michael Jordan 3. Kareem Abdul-Jabaar

Uhyre jevnt mellom disse tre. Trioen skiller seg ut med margin ned til alle andre. King James kanskje den mest imponerende, den jevneste, lengst toppnivå, mest brutale fysikken, og kanskje det beste baskethodet noensinne. Og at han har ført laget sitt til finalen hele ti ganger, og gjort det med tre ulike lag.

Torgeir Bryn, tidligere Los Angeles Clippers (Norges eneste NBA-spiller)

1. Michael Jordan 2. Kareem Abdul-Jabbar 3. Wilt Chamberlain

For meg er MJ den beste spilleren gjennom tidene. Med sine seks NBA-titler, og disse kom gjennom 2 x 3peat.

Han ble MVP i alle NBA-finalene han spilte.

En komplett spiller som har levert både offensivt og defensivt gjennom hele sin karriere. Dette i en periode hvor spillet var langt mer fysisk enn det er i dag, og der lagene bestod av mer fysiske spillere enn det vi ser i dag.

Magnus Barstad, medlem av Time Out Podkasten.

1. Michael Jordan 2. LeBron James 2. Kareem Abdul-Jabaar

6/6 finaleseire er vanskelig å argumentere mot. En fenomenal karriere som kun stykkes opp av Jordan selv. Diskusjonene vil gå til evig tid om hva som hadde skjedd om han ikke la opp de to sesongene midt i sin storhetstid på 90-tallet. Eller om han og Bulls hadde funnet en måte de kunne fortsette på etter tittelen i 1998. Det virker litt som det er gjengs oppfatning at MJ hadde vunnet både 8 og 9 titler hadde han ikke lagt opp (2 ganger for mye).

LEGENDE: I år vant LeBron James sin fjerde NBA-tittel. Foto: Don Emmert

Personlig synes jeg det blir litt flåsete og velger ikke å tilskrive den myten særlig med verdi. Likevel 5 x MVP, 6 x Finals MVP, 10 ganger first team All-NBA, Defensive player of the year – og kanskje mest imponerende 9 ganger NBA All-Defensive first team mens han samtidig var toppscorer i NBA 10 ganger.

En kropp og det hode bygd for å spille basketball. Ekstremt individuelt dominerende både fysisk og mentalt. Spiller sin siste basketkamp i en alder av 40 år, snitter fortsatt 20 poeng. Jeg synes Jordan er nummer 1. Men jeg er samtidig en av de som stiller et lite spørsmål om han er hevet «for» høyt opp, som helt urørlig. Jeg tror mange er fanget i myten, legenden og den uovervinnelige auraen han la igjen etter seg.