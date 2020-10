Basketkongen tilbake på tronen

LeBron James har klart det han dro til Los Angeles for å utrette: Dratt LA Lakers ut av sin ti år lange sluttspill-limbo og løftet pokalen som beviser at klubben igjen er verdens beste basketball-lag.

Lakers knuste Miami Heat 106-93 i 6. finalekamp og vant sin 17. NBA-tittel 4-2 i kamper. Med det har de tangert sin historiske erkerival Boston Celtics.

Med 28 poeng, 13 returer og 10 assists i kamp 6 har LeBron James ledet sin tredje klubb til det ultimate troféet, og blitt kåret til den mest verdifulle spilleren i NBA-sluttspillet for fjerde gang.

Kun Michael Jordan er blitt kåret til «finals MVP» flere ganger (6). «King James» puster nå selveste Jordan i nakken i debatten rundt hvem som er tidenes beste basketball-spiller.

Fenomenal fysikk og basket-klokskap

James er allerede med i debatten om hvem som er dette århundrets største atlet.

2.06 meter høy og 113 kilo tung. Han kan hoppe én meter og elleve centimeter opp i luften.

Dette fysiske beistet har ifølge verdens mest suksessrike podcaster, Bill Simmons, også det klokeste basket-hodet.

– Det vi opplever i 2020 er egentlige den fjerde versjonen av LeBron siden han kom inn i NBA for 17 år siden, hevder forfatteren av «The Book of Basketball».

– Spillet i NBA har vært gjennom en total forvandling de siste 6-7 årene. 35-åringen greier å tilpasse seg fordi han har en ekstrem spilleforståelse og klokskap. Han har denne sesongen igjen redefinert sin egen spillestil for å være tilpasset samspillet med Lakers andre superstjerne, Anthony Davis.

James hadde denne sesongen flest assists (10,2 pr. kamp) av alle i NBA. Han analyserte hva Lakers trengte for å få maks ut å ha rekruttert Davis, og tilpasset sin egen spillestil.

Vanskelig barndom

James’ historie er en amerikansk «rags to riches»-historie så god som noen. Hans mor Gloria fødte LeBron som 16-åring. Faren Anthony McCelland var inn og ut av fengsel og konstant fraværende i LeBrons oppvekst. «Glo» gjorde så godt hun kunne; hadde alltid mer enn en jobb om gangen og rakk lite mer enn å forsøke å få mat på bordet og noen timers søvn da hun var hjemme. LeBron vokste opp på elleve forskjellige adresser i Akron, Ohio. Ett år flyttet den lille familien seks ganger.

HJEMSTEDET: "In Akron nothing is given. Everything is earned. You work for what you have. Dette skiltet henger i James' hjemby Akron i Ohio. Foto: Megan Jelinger

I et intervju med Lawrence Donegan i The Guardian forteller James at han så dop, skytevåpen og drap i barneårene. Han takker moren for hennes oppofrende innsats, og betrakter møtet med Frank Warren som et vendepunkt i livet. Fotballtreneren avtalte med Gloria å la LeBron bo hos seg, og ga det atletiske stortalentet et stabilt bomiljø og faste måltider.

Nå tjener 35-åringen 350 millioner kroner i året i Lakers, og har sponsoravtaler med giganter som Nike, Coca Cola, Kia, Verizon og Intel; slik at total årsinntekt estimeres til rundt 830 millioner kroner.

Sosialt engasjement

Men for LeBron Raymone James er det ikke nok å vinne NBA-titler og bli mangemilliardær. Han har et glødende samfunnsengasjement og ønsker å bidra til å bedre levekårene til underpriviligerte afroamerikanere.

DONERTE: LeBron James sammen med Cam'ron Lightbourne (8). Sammen med HP donerte James 1000 datamaskiner til barne-klubber i USA. Foto: Lynne Sladky

James sprøyter millionbeløp inn i skoleprosjektet «I Promise School». Til sammen 1.100 elever i Akron nyter nå godt av den betydelige oppgraderingen James’ midler har ført til i fasiliteter og lærekreftene i skolene i byens minst privilegerte områder.

Elevene får også sykkel, sykkelhjelm og mat. Og James garanterer å dekke utgiftene til de elevene som går videre til University of Akron.

I strupen på Trump

James engasjerer seg i «Black Lives Matter»-bevegelsen og var, sammen med Oklahoma City Thunders Chris Paul, den viktigste spiller-stemmen da årets sluttspill-«boble» i Disney World i Florida kom i stand. Og restartet etter noen dagers spillerboikott i kjølvannet av episoden i Kenosha, Wisconsin der afroamerikanske Jacob Blake ble skutt sju ganger i ryggen av hvite politimenn.

STØTTE: Sammen med lagkameratene i LA Lakers viste LeBron James støtte til «Black Lives Matter»-bevegelsen. Foto: Mike Ehrmann

James og Paul brukte Barack Obama som rådgiver i timene og dagene der spillerne drøftet om de skulle fullføre sluttspillet eller bare kansellere hele greia i protest mot politivolden.

De fikk i stand en avtale med klubbeierne i NBA der klubbene forplikter seg til å bruke sine arenaer som valglokaler i forbindelse med det forestående presidentvalget. Og at det i TV-sendingene under NBA-sluttspillet kommer budskap om nødvendigheten av politireformer i USA og viktigheten av å bruke sin stemmerett.

For James legger ikke skjul på sin forakt for Donald Trump. Presidenten har fordømt idrettsutøvere som går ned på kne når nasjonalsangen avspilles før kamp; en gest NFL-stjerna Colin Kaepernick dro i gang i 2016 i protest mot politibrutaliteten den afroamerikanske befolkningen i USA utsettes for daglig.

– Hat har alltid eksistert i USA, tvitret James allerede i 2017. – Donald Trump ønsker å gjøre hat moteriktig igjen.

Det har lenge vært tradisjon for at USAs president i løpet av året inviterer mesterlagene i amerikansk fotball (NFL), ishockey (NHL), baseball (MLB) og basket (NBA) til Det hvite hus. Men Trump har droppet NBA-mesterne de seinere årene fordi så mange på mesterlaget til Golden State Warriors i 2017 boikottet møtet med det de oppfatter som en rasistisk president.

I august i år påsto Trump at NBA-sluttspillet sleit med lave seertall fordi spillerne bruker TV-sendingene som politisk plattform. Presidenten tilføyde at han selv slår av sendingene når spillerne kneler under nasjonalsangen.

- Jeg tror ingen i basketballmiljøet er lei seg for at Trump ikke vil se på oss spille lenger. Vi kunne ikke brydd oss mindre, sa James.

Supertalentet som innfridde

LeBron James er noe så sjeldent som et ungdomsfenomen som ikke bare innfrir, men overoppfyller de enorme forventninger som ble stilt til ham allerede tidlig i tenårene.

Supertalentet James trengte ikke de tradisjonelle årene på et universitetslag før han tok steget opp til NBA. Da Cleveland Cavaliers kunne velge først blant alle talentene som ønsket å komme inn i ligaen i 2003, var det aldri tvil om at de ville ha 18-åringen som akkurat var ferdig med high school i Akron bare seks mil unna.

James løftet bunnlaget Cavaliers til klubbens første NBA-finale i 2007. Der Cavs blei feid av banen 4-0 i kamper av San Antonio Spurs.

SEIERSHERRE: LeBron James etter å ha vunnet NBA-tittelen mot Golden State i 2016. Foto: Beck Diefenbach

I et eget TV-program etter endt 2010-sesong annonserte King James at han skulle bytte til Miami Heat. Der han stinn av selvtillit som talsperson for den nye supertrioen James, Dwayne Wade og Chris Bosh proklamerte at det skulle skapes et basketdynasti i Miami. De så for seg å være det dominerende laget i NBA det neste tiåret.

Prosjektet fikk et skudd for baugen det første året da Dallas Mavericks ble for sterke i NBA-finalen, og igjen i 2014 da Gregg Popovich’ lagmaskin Spurs igjen slo laget til James. Men innimellom (2012 og 2013) hadde James skaffet seg sine to første NBA-ringer og to første finale MVPs.

Idrettshistorie i Cleveland

I et brudd som fortsatt snakkes om med bitterhet i Miami forlot James det synkende Heat-skipet og dro hjem til Ohio og Cleveland Cavaliers foran 2014/15-sesongen. Fire år på rad ledet James Cavs til topps i NBA øst. I alle fire NBA-finalene i perioden 2015-2018 møtte Cleveland det nye dynasti-laget Golden State Warriors. Warriors vant i 2015, 2017 og 2018, men finaletriumfen til Cavaliers i 2016 var grensesprengende og legendarisk.

Ikke kun fordi Cavaliers snudde 1-3 i kamper til 4-3-triumf med seier i de siste tre finalekampene. Men også fordi Cavs tok sin første og hittil eneste NBA-tittel, og brøt forbannelsen til storbyen Cleveland. For verken i baseball, amerikansk fotball, ishockey eller basket hadde byen Cleveland vunnet etter fotball-laget Browns suksess i 1964.

Finalerekka brutt i 2019

Etter åtte strake NBA-finaler med Heat og Cavaliers dro 33 år gamle James til Los Angeles og gigantlønning i Lakers. Den falmede storheten hadde vært gjennom et magert tiår i perioden der storstjerna Kobe Bryant var på hell og til slutt la opp. Den første sesongen (2018-2019) til James blei det sjette strake der Lakers tapte flere kamper enn de vant i grunnserien (37-45) og ikke nådde sluttspillet.

DYNAMISK DUO: Anthony Davis og LeBron James har herjet i NBA denne sesongen. Foto: Mark J. Terrill

James forlangte handling, og Lakers-ledelsen hentet superstjernen Anthony Davis fra New Orleans Pelicans.

NBA-historien har mange eksempler på mislykkede «partnerskap» med to alfa-typer på samme lag. Men 35 år gamle James og åtte år yngre Davis har hevet hverandre. Og levert pokalen.

Los Angeles Lakers er tilbake som verdens beste basketball-lag. Og siste kapittel i den utrolige historien om LeBron James er ennå ikke skrevet.