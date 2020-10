Fluorforbudet utsatt både i langrenn og skiskyting

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) melder fredag at forbudet mot fluor i skismurningen blir utsatt i ett år.

Dette gjelder i alle grenene FIS arrangerer verdenscuper i. Grenene er langrenn, skihopping, kombinert, alpint, telemarkskjøring, snøbrett og freestyle.

– Vi har holdt på med fluortestere lenge og vet hvor vanskelig det er. Vi hadde håpet de skulle klare det, men nå er det bra de bruker årets sesong til testing slik at vi ha fluorfri smøring i fremtiden, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

FIS skriver i en pressemelding at forbudet er utsatt til 2021-2022-sesongen som starter 1. juli 2021.

– Den kommende sesongen vil brukes til videre laboratorie- og feltprøver, for å fullføre testprotokoler, skriver forbundet i pressemeldingen.

I november 2019 bestemte FIS at forbudet mot fluorholdige-produkter skulle gjelde alle grener fra og med 2020/21-sesongen. Det ble klart på et møte i tyske Konstanz. Men forbundene fikk ikke klart testapparatet til planlagt tid.

– Det har vært positiv progresjon på utviklingen av testapparatet de siste ukene, men det er fortsatt behov for ytterligere testing og utvikling før det kan tas i bruk i konkurranser. Av den grunn lå det i kortene at innføringen av fluorforbudet ville bli utsatt, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Kritisk smøresjef

Skiskytternes smøresjef Tobias Dahl Fenre mener det er en god avgjørelse, men han reagerer på måten forbundene har jobbet med saken.

– Dette var den eneste riktige løsning akkurat nå. Det er den eneste måten det kan bli arrangert rettferdige skirenn. Utviklingen av testverktøy som har foregått har ikke kommet langt nok, og de så når man kommer dypere i materien dukker nye problemstillinger opp.

Nå håper Dahl Fenre at FIS og IBU tar lærdom av at de har forhastet seg. Han håper også at industriene, smøreteamene og forbundene kan jobbe sammen om fortsettelsen.

– Prosessen har vært ganske dårlig håndtert. IBU og FIS fortjener en liten pekefinger fordi prosessen ikke har vært bra. Jeg mener at FIS og IBU har valgt feil arbeidsmetode. De har jobbet konfidensielt, og jeg mener de burde gått mye bredere ut og jobbet med de ulike fagmiljøene som finnes.

– FIS støtter forbudet

Årsaken er at det fortsatt ikke finnes en test som kan avsløre eventuelle juksemakere. I samarbeid med Det internasjonale skiforbundet (FIS), har det vært satt ned en arbeidsgruppe som kan avsløre bruk av fluorprodukter, men den er fortsatt ikke god nok.

«FIS støtter sterkt forbudet mot fluorholdige voksarter og utnevnte en arbeidsgruppe som har jobbet utrettelig de siste månedene for å utvikle en testanordning og implementere test- og sanksjonsprotokoller på tvers av alle disipliner i tide til starten av 2020-21 sesongen.»

Fra 4. juli er det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA forbudt å bruke i Europa. EU-forbudet gjelder den farligste fluorforbindelsen C8. Dette har lagt i kortene en stund, og derfor benyttet mange smøreteam C6-teknologi i forrige sesong.

Men om fluorforbudet utsettes, vil det være nærmest umulig å avsløre om man har brukt C8-produkter eller C6-produkter i smurningen.

– Vil være ekstremt vanskelig å finne ut om folk bruker C8

Fredag formiddag snakket TV 2 med den norske smøresjefen, Stein Olav Snesrud, som er usikker på om de kan benytte seg av C8-teknologien.

– Den største forskjellen etter EU-direktivet er at det nye fluor-råmaterialet er renset for PFOA. Slik jeg har skjønt leverandørene er det liten forskjell på C8 og C6. Mange av de nye produktene vi fikk forrige sesong er basert på C6-råmateriale. De konkurrerer bra. Jeg tror ikke det er det store problemet. Slik jeg har skjønt EU-direktivet har de som eier produktet (C8) per juli 2020 lov til å bruke det, men det er ikke lov til å selge det. Det betyr at vi ikke er nødt til å kaste alle de produktene vi brukte i fjor. Da kan vi fornye oss i normal takt, sier Snesrud.

– Så du kan bruke C8-restene du har?

– Jeg håper det, men det er også noe av den kommunikasjonen vi venter spent på. Det verserer mange versjoner av hva som faktisk er gjeldende, altså profesjonelle kontra vanlige folk. Det som er sikkert er at det ikke vil ha noen betydning for vanlige folk. De har lov til å bruke opp de produktene de har, og de produktene de får kjøpt nå er lovlige.

– Så det er umulig å finne ut om folk bruker C8 i konkurranser?

– Ja, det vil i hvert fall være ekstremt vanskelig. Spørsmålet er om det er ulovlig for oss å frakte C8-produktene rundt. Vi kommer ikke til å ta sjansen på å bli stoppet på grensen fordi vi har gamle fluorprodukter i traileren, sier han.

Samme avgjørelse for skiskytterne

I likhet med FIS har Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) kommet frem til samme beslutning.

– Med tanke på den tilsynelatende helserisikoen og miljømessige bekymringer knyttet til fluorprodukter, forplikter vi oss fortsatt til å fjerne all fluor fra våre konkurranser. Fra neste sesong og utover, vil vi gå utover EU-kravene og sørge for at vi opprettholder de høyeste standardene for miljøvern, og de er grunnen til at vi skal ha et totalforbud mot fluorprodukter, sier IBU-president Olle Dahlin.

– På samme måte har vi også en plikt til å beskytte konkurransens integritet og sørge for like vilkår. Gitt den korte tiden til sesongåpningen, kan ikke fluortesten i sin nåværende form garantere den konsekvente nøyaktigheten og påliteligheten vi krever. Vi må derfor utsette innføringen, fortsetter Dahlin.