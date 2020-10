Bak dette smilet skjulte det seg også en helt annen virkelighet

Denne måneden er det fem år siden Lan Marie Berg for alvor entret Oslo-politikken og ble byråd i hovedstaden.

Mye har skjedd siden den gang.

– Uvirkelig

Under kommunevalget i fjor nær doblet Miljøpartiet de Grønne (MDG) oppslutningen i Oslo. Berg fikk flest personstemmer av alle politikere i landet.

Hun og resten av partiet var i ekstase den valgnatta.

– Det var jo helt uvirkelig, sier Berg i TV 2-programmet Presseklubben.

Men i ukene før valget skjedde det både opp- og nedturer i politikerens liv.

Se det sterke intervjuet med Lan Marie Berg i videovinduet øverst i saken.

Ny hverdag

I slutten av april ble tilværelsen snudd fullstendig på hodet. Berg og ektemannen, MDG-politiker Eivind Trædal, ble foreldre for første gang.

– Det er jo noe av det største man kan oppleve i livet. Det er fantastisk å sette et barn til verden, og føle en kjærlighet man kanskje aldri har følt før.

Men MDG-politikeren måtte ut av av mamma-boblen raskere enn de fleste.

Det var mye som stod på spill i politikken – og en intens valgkamp var like om hjørnet.

– Det var jo ganske hektisk. Og jeg tenkte jo mens jeg var gravid: Hvordan skal jeg få dette til å gå opp? sier hun og fortsetter:

– Så da søkte jeg på amerikanske sider på Internett, fordi amerikanske mødre er jo veldig raskt tilbake på jobb. Og der fant jeg skjemaer for når man skulle stå opp, og når barnet måtte ha melk. Så da sendte jeg de skjemaene til rådgiverne mine, sier hun med et smil.

– I sorg

Men disse ukene bestod også av enorme kontraster. For bare noen måneder etter at hun og mannen Eivind fikk et nytt liv i hendene sine, døde faren til Eivind.

– Rett før sommerferien falt faren til Eivind og fikk en hjerneblødning. Han lå på sykehuset i flere uker, før han gikk bort en måned før valget.

– I praksis så gikk vi nesten rett fra begravelsen og inn i en hektisk valgkamp, der vi følte at veldig mye stod på spill. Men hjemme var vi en familie i sorg, og hadde et barn på tre måneder. Så det var et veldig dramatisk år for oss.

Nedturen

Etter at valgseieren var et faktum i september, tok det ikke lang tid før kroppen sa stopp.

Berg ble sykemeldt en periode, før hun senere tok ut resten av foreldrepermisjonen.

– Jeg tror det kanskje er lett å undervurdere hvor stor belastning det er for kroppen å bære frem et barn. Så kroppen sa ifra. Men det er jo alltid en kombinasjon av flere ting. Det var mye som skjedde det året, både hjemme og på jobben.

Nye høyder

Nå er MDG-politikeren tilbake igjen. Og nå sikter hun mot nye høyder.

Neste år er det stortingsvalg. Berg er innstilt som førstekandidat for MDG i Oslo.

– Vi ønsker å gjøre det samme på Stortinget som vi har gjort i Oslo; nemlig å komme inn med en stor gruppe og endre norsk klimapolitikk for alltid.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.