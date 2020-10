– De må leve som eneboere

Flere koronatilfeller i verdens beste Formel 1-lag. For å unngå smitte har lagets stjerner nesten ikke menneskelig kontakt.

Mercedes-førerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas må leve svært tilbaketrukket for å redusere risikoen for å bli smittet av Covid-19.

– Førerne har mest restriksjoner av alle i gruppen, i hele laget. Det er virkelig ikke en fin situasjon for dem, for du må nesten leve som en eneboer og det er det de gjør, sier Mercedes-sjef Toto Wolff til Reuters.

To smittet

Torsdag ble det klart at en person i Mercedes-støtteapparatet testet positivt for Covid-19 i forkant av helgens løp på Nürburgring.

Fredag ble det avlevert nok en positiv test, og som en følge av det er ytterligere fire personer i støtteapparatet som alle testet negativt isolert etter å ha vært i nærkontakt med de smittede.

Mercedes har fløyet inn seks personer fra England som skal erstatte de smittede og de isolerte.

– Hvert tap av et viktig medlem av garasjen påvirker løpet, men jeg tror vi har det under kontroll, sier Wolff.

– Unngår personlig kontakt

Mercedes-sjefen avslører at de gjør alt for å hindre Hamilton og Bottas i å bli smittet.

– De er hjemme, de går ikke ut for å spise middag og de går ikke ut for å møte andre folk. Innad i laget gjør vi debriefs via Zoom eller Teams, de sitter ikke i rommet med ingeniørene. De sitter på sine egne rom, og vi unngår personlig kontakt med dem så mye det er mulig. Det er bokstavelig talt bare å sette seg i bilen, kjøre den og holde avstand, forteller Wolff.

Hamilton leder førermesterskapet suverent med sine 205 poeng, mens Bottas på andreplass står med 161. Max Verstappen på tredje har 128.

Dersom Hamilton, som har vunnet seks av ti løp så langt, stikker av med seieren også på Nürburgring vil det være hans 91. totalt. Da vil han i så fall tangere Michael Schumacher rekord.