Silje Sandmæl laget kunst av sin nakne kropp - dette ble det solgt for

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da forbrukerøkonom Silje Sandmæl (42) var fattig student i USA lot hun kreativiteten ta over i mangel på penger.

Silje Sandmæl er kjent for å gi gode råd både som programleder for «Luksusfellen» på TV3, og som forbrukerøkonom i DNB.

Under et intervju på Senkveld, avslører Sandmæl likevel at hun har mottatt noen dårlige råd som ung.

– Jeg fikk ett råd engang, som jeg ikke skulle fulgt, forteller 42-åringen.

Fattig student

Sandmæl brukte noen år av ungdomstiden som student i USA.

– Jeg var fattig student i USA. Leiligheten var tom, det var bare hvite vegger. Jeg ville ha noe farge, jeg ville ha kunst på veggen, forteller hun.

Så med en tom lommebok fikk hun råd om å male noe selv.

– Jeg kan ikke male, altså det går ikke. Så da sa personen «du tar kroppsmaling også avtrykk og da blir det fint! Det blir kunst», forteller hun lattermild.

Og ja, Sandmæl fulgte rådet.

– Jeg synes det var et kjempegodt råd, så jeg smurte meg inn og avtrykket. Det ble vakkert, ja men det ble det!

Men ikke alt var like gjennomtenkt, noe hun fikk erfare da malingen skulle av.

– Oljemaling folkens...Vann gjør at det setter seg enda mer fast, så jeg var helt grønn fra topp til tå i flere dager, forteller hun.

Så var det på tide å flytte fra Amerika, og maleriet gikk ut på markedet. Det med en prislapp på 100 dollar.

– Så det var lønnsomt, smiler hun.

Senkveld med Helene og Stian ser du på TV 2 og TV 2 Sumo i kveld kl. 22.15.